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Uluslararası Af Örgütü’nden Trump’a DSÖ eleştirisi

Uluslararası Af Örgütü, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkisini kesme kararına ilişkin yaptığı açıklamada,“Trump yönetimi, insanların hayatlarını piyon olarak kullanıyor” dedi.

09 Temmuz 2020 Perşembe 14:35
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Uluslararası Af Örgütü’nden Trump’a DSÖ eleştirisi

İNGİLTERE - ABD Başkanı Donald Trump'ın, DSÖ'den çekilme kararının, örgütün küresel sağlık program ve faaliyetlerini olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor. Trump’ın yaptığı, “Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz” açıklamasının ardından Uluslararası Af Örgütü’nden söz konusu karara ilişkin açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump, DSÖ’yü koronavirüs (Covid-19) salgınını engellemekte yetersiz kalmakla ve Çin’in bir ‘kuklası’ olmakla suçluyor. Bu sebeple resmi olarak DSÖ ile ilişkilerin sonlandırılacağını açıklayan Trump’a, Uluslararası Af Örgütü’nden tepki geldi.


‘İNSANLARIN HAYATLARINI PİYON OLARAK KULLANIYOR’


Uluslararası Af Örgütü Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Danışmanı Sanhita Ambast, “Bu, küresel bir salgının ortasında Dünya Sağlık Örgütü'nün çalışmalarını baltalamak için pervasız bir girişimdir. Covid-19 hala birçok ABD eyaletinde etkisini gösteriyorken, Trump yönetimi, insanların hayatlarını kötü tasarlanmış bir politik manevrada piyon olarak kullanıyor” ifadelerini kullandı. Söz konusu kararın olumsuz etkilerini değerlendiren Ambast, “Bu kararın, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde salgını kontrol etme çabalarına ve DSÖ'nün desteklediği diğer temel sağlık programları için olumsuz etkileri olacaktır” dedi.


‘BU VİRÜSÜ SADECE BİRLİKTE ÇALIŞARAK YENEBİLİRİZ’


Ambast, virüsle mücadelede birlikte çalışmanın önemine vurgu yaparak, “Ancak uluslararası toplum birlikte çalışırsa bu virüsü kontrol altına alabilir ve herkesin yeterli sağlık hizmetlerine erişmesini sağlayabiliriz. Diğer ülkeleri harekete geçmeye ve salgın ve diğer sağlık krizlerine karşı küresel çabaların iyi bir şekilde finanse edilmesini sağlamaya çağırıyoruz. Başkan Trump, DSÖ'nü salgını kötüye kullanmakla suçladı. ABD, bu önemli zamanda geri çekilmek yerine, kuruluşla endişeleri konusunda iletişim halinde olmalıdır” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Af ÖrgütüABD Başkanı Donald Trump
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