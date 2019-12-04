Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
hafif yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
107545
ALTIN
272.738
DOLAR
5.7345
STERLİN
7.5113
EURO
6.3591
Mardin'deki 12 bin yıllık tapınak, turizme kazandırılacak
Mardin'deki 12 bin yıllık tapınak,...
Esnaf sosyal medyaya geçti, müşterisi arttı
Esnaf sosyal medyaya geçti, müşterisi...
Siyah-beyazlılar 7 eksikle çalıştı
Siyah-beyazlılar 7 eksikle çalıştı
Liselilere üniversite hayatını deneyimleme fırsatı
Liselilere üniversite hayatını deneyimleme fırsatı
Kontrol edilmeyen diyabet göz kaybına yol açıyor
Kontrol edilmeyen diyabet göz kaybına...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ukrayna’da üniversite binasında yangın: 10 yaralı

Ukrayna’nın Odessa kentindeki bir üniversitede çıkan yangında 10 kişi yaralandı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Ukrayna’da üniversite binasında yangın: 10 yaralı

Ukrayna’nın Odessa kentindeki bir üniversitede çıkan yangında 10 kişi yaralandı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

04 Aralık 2019 Çarşamba 15:04
4 Okunma
Ukrayna’da üniversite binasında yangın: 10 yaralı

UKRAYNAYangın, Odessa Üniversitesi'nin Ekonomi ve Sosyal Hizmet Fakülte binasında çıktı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatılırken, 10 kişinin yaralandığı, 40 kişinin ise tahliye edildiği bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Odessa KentiUkraynaYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Irak el-Bağdadi’nin yardımcısını yakaladıklarını duyurdu
Irak el-Bağdadi’nin yardımcısını yakaladıklarını duyurdu
NATO Liderler Zirvesi başladı
NATO Liderler Zirvesi başladı
Kremlin: Rusya NATO ile silah ve savunma harcaması yarışına girmeyecek
Kremlin: Rusya NATO ile silah ve savunma harcaması yarışına girmeyecek
Azez'e havan ve roketli saldırı: 1 ölü, 7  yaralı
Azez'e havan ve roketli saldırı: 1 ölü, 7  yaralı
Suriye’de rejim Serakib’i vurdu: 2 ölü, 15 yaralı
Suriye’de rejim Serakib’i vurdu: 2 ölü, 15 yaralı
ABD’de uçak düştü: 9 ölü
ABD’de uçak düştü: 9 ölü
Cerablus ve Tel Abyad'da patlamalar
Cerablus ve Tel Abyad'da patlamalar
Türkiye-Libya mutabakatına KKTC’den destek, Rumlardan tepki geldi
Türkiye-Libya mutabakatına KKTC’den destek, Rumlardan tepki geldi
ABD, Suriye'de YPG/PKK ile ortak operasyonlara tekrar başladı
ABD, Suriye'de YPG/PKK ile ortak operasyonlara tekrar başladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans