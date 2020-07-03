Ukrayna’da darp edilen Türk baba için Büyükelçilik devrede

KIEV - Eşiyle yaşayan çocuğunu görmek için Ukrayna’ya gelen Tayfun Mustafaoğlu, kimliği belirsiz kişiler tarafından darp edilmesinin ardından Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla yetkililere çağrıda bulunan Mustafaoğlu'nun çağrısı yanıtsız kalmadı. Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği Mustafaoğlu için devreye girdi. Türkiye'nin Kiev Büyükelçi Yağmur Ahmet Güldere’nin 30 Haziran’da görüştüğü Mustafaoğlu’nun avukatla temasının sağlanmasının ardından Büyükelçiliğin konunun Ukrayna Ombudsmanlığı ve Adalet Bakanlığına aktardığı ifade edildi. Mustafaoğlu’nun boğazını sıkan ve kollarını tutan şahıslar, 6 yaşındaki çocuğunu zorla babanın elinden almış, Mustafaoğlu Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla yetkililere yardım çağrısında bulunmuştu.



TÜRKİYE İLE UKRAYNA ARASINDA ÖZEL MEKANİZMA



DHA’ya bilgi veren Büyükelçilik yetkilileri, Mustafaoğlu gibi çocuğundan ayrı düşmüş başka Türk babaların da bulunduğunu ifade etti. Benzer mağduriyetlerin yaşanmaması adına 2 ülke arasında özel bir mekanizma kurulması için Türk yetkililerle Ukrayna makamlarının temaslarının sürdüğü ifade edildi.