Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Fernando Boldrin: Konyaspor maçı final niteliğinde
Fernando Boldrin: Konyaspor maçı final...
Pandeminin eğitim üzerindeki etkileri neler oldu?
Pandeminin eğitim üzerindeki etkileri neler...
'1000 kişiden 2,5'i asemptomatik korona hastası
'1000 kişiden 2,5'i asemptomatik korona...
Süper Lig'de yarın
Süper Lig'de yarın
Tüketici fiyatları Haziran'da yüzde 1.13 arttı
Tüketici fiyatları Haziran'da yüzde 1.13...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ukrayna’da darp edilen Türk baba için Büyükelçilik devrede

Çocuğunu görmek için geldiği Ukrayna'da kimliği belirsiz kişilerce darp edilen Tayfun Mustafaoğlu için Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği devreye girdi. Bu tür olayların yaşanmaması adına Türkiye-Ukrayna arasında özel mekanizma geliştirileceği bildirildi.

03 Temmuz 2020 Cuma 14:32
0 Okunma
Ukrayna’da darp edilen Türk baba için Büyükelçilik devrede

KIEV - Eşiyle yaşayan çocuğunu görmek için Ukrayna’ya gelen Tayfun Mustafaoğlu, kimliği belirsiz kişiler tarafından darp edilmesinin ardından Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla yetkililere çağrıda bulunan Mustafaoğlu'nun çağrısı yanıtsız kalmadı. Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği Mustafaoğlu için devreye girdi. Türkiye'nin Kiev Büyükelçi Yağmur Ahmet Güldere’nin 30 Haziran’da görüştüğü Mustafaoğlu’nun avukatla temasının sağlanmasının ardından Büyükelçiliğin konunun Ukrayna Ombudsmanlığı ve Adalet Bakanlığına aktardığı ifade edildi. Mustafaoğlu’nun boğazını sıkan ve kollarını tutan şahıslar, 6 yaşındaki çocuğunu zorla babanın elinden almış, Mustafaoğlu Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla yetkililere yardım çağrısında bulunmuştu.


TÜRKİYE İLE UKRAYNA ARASINDA ÖZEL MEKANİZMA  


DHA’ya bilgi veren Büyükelçilik yetkilileri, Mustafaoğlu gibi çocuğundan ayrı düşmüş başka Türk babaların da bulunduğunu ifade etti. Benzer mağduriyetlerin yaşanmaması adına 2 ülke arasında özel bir mekanizma kurulması için Türk yetkililerle Ukrayna makamlarının temaslarının sürdüğü ifade edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UkraynaDarp Edilen Türk BabaBüyükelçilik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC'de 4 yeni vaka tespit edildi
KKTC'de 4 yeni vaka tespit edildi
İran’da son 24 saatte 2 bin 652 yeni koronavirüs vakası
İran’da son 24 saatte 2 bin 652 yeni koronavirüs vakası
İngiltere, Türkiye’ye uçuş yasağını kaldırıyor
İngiltere, Türkiye’ye uçuş yasağını kaldırıyor
"Trump’ın attığı tweetler aşı karşıtlığını artırdı"
"Trump’ın attığı tweetler aşı karşıtlığını artırdı"
İran’da nükleer tesiste kaza meydana geldi
İran’da nükleer tesiste kaza meydana geldi
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
ABD’de rekor artış
ABD’de rekor artış
Yunanistan 1 Temmuz'da açılacağını duyurduğu sınır kapıları açmadı
Yunanistan 1 Temmuz'da açılacağını duyurduğu sınır kapıları açmadı
Avustralya’da artan vakalar sonrası karantina kararı geldi
Avustralya’da artan vakalar sonrası karantina kararı geldi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı