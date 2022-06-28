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Ukrayna’da AVM’ye saldırıda can kaybı 18’e yükseldi

Ukrayna’nın Kremençuk bölgesinde bulunan alışveriş merkezine düzenlenen Rus saldırısında can kaybı 18’e yükseldi.

28 Haziran 2022 Salı 09:56
Ukrayna’da AVM’ye saldırıda can kaybı 18’e yükseldi

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, yaralı sayısının 59 olduğu, yaralıların 25’inin yoğun bakıma alındığı aktarıldı. Kurtarma çalışmalarına 440 personelin katıldığı ve çalışmaların devam ettiği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SavaşRusyaUkraynaAVMSaldırıKremençuk
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