Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94184
ALTIN
233.121
DOLAR
5.6105
STERLİN
7.3374
EURO
6.3081
Uğurcan Çakır: “Her zaman 1 numara olmak isterim”
Uğurcan Çakır: “Her zaman 1...
Hastalıklar da dijitalleşti
Hastalıklar da dijitalleşti
İmamoğlu ‘27.889’ oy önde
Son Dakika
İmamoğlu ‘27.889’ oy önde
'Altın kız' gururlandırdı
'Altın kız' gururlandırdı
“Hayırlı olsun”
“Hayırlı olsun”

Ukrayna tarihinin en büyük operasyonu

Ukrayna'da uyuşturucu şebekesine düzenlenen operasyonda, 600 kilo eroin ele geçirildi. Polis, bu operasyonun ülke tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olduğunu duyurdu.

Ukrayna tarihinin en büyük operasyonu

Ukrayna'da uyuşturucu şebekesine düzenlenen operasyonda, 600 kilo eroin ele geçirildi. Polis, bu operasyonun ülke tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olduğunu duyurdu.

01 Nisan 2019 Pazartesi 13:12
0 Okunma
Ukrayna tarihinin en büyük operasyonu

KİEV - Ukrayna polisi, Kiev'de uyuşturucu şebekesine yönelik yapılan operasyonda, 50 milyon dolar değerinde 600 kilogram eroin ele geçirildiğini açıkladı.

Ukrayna Ulusal Polis Teşkilatı yetkilisi Vyaçeslav Abroskin, yapılan operasyonda, ülkede bugüne kadar yakalanan en yüklü miktarda uyuşturucunun ele geçirildiğini söyledi.

ABD ve Büyük Britanya polisi ile ortak yürütülen çalışmalar sonucunda operasyonun başarıya ulaştığını belirten Aboskin, "Uluslararası partnerlerimize gösterdikleri destek için teşekkür ediyoruz" dedi.

Operasyon düzenlenen uyuşturucu çetesinde Türk, Romanya, Makedonya ve Moldova vatandaşlarının da yer aldığı, Orta Asya'dan alınan uyuşturucuların Ukrayna üzerinden Avrupa Birliği ülkelerine sevk edilmesinin planlandığının belirlendiği kaydedildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
UkraynaOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin’deki orman yangınında 24 itfaiyeci öldü
Çin’deki orman yangınında 24 itfaiyeci öldü
Ukrayna seçimlerinde Zelenskiy önde...
Ukrayna seçimlerinde Zelenskiy önde...
Türkiye’deki seçimler, Alman basınında birinci haber
Türkiye’deki seçimler, Alman basınında birinci haber
Gazeteci, Papa'nın elini havada bıraktı
Gazeteci, Papa'nın elini havada bıraktı
THY, İtalya’daki varlığının 60’ıncı yılında büyümeyi sürdürüyor
THY, İtalya’daki varlığının 60’ıncı yılında büyümeyi sürdürüyor
İdlib'de provokasyon hazırlığı iddiası
İdlib'de provokasyon hazırlığı iddiası
İngiliz üslerinde yaşayanların durumu merak konusu
İngiliz üslerinde yaşayanların durumu merak konusu
Bangladeş’te 19 katlı binada yangın
Bangladeş’te 19 katlı binada yangın
Ukrayna'da patlama
Ukrayna'da patlama

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans