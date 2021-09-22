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Ukrayna İçişleri Bakanı Monastyrskyi’den ‘suikast’ açıklaması

22 Eylül 2021 Çarşamba 16:20
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Ukrayna İçişleri Bakanı Monastyrskyi’den ‘suikast’ açıklaması

UKRAYNA - Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrskyi, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin yardımcısı Serhiy Shefir’e yönelik yapılan suikast girişimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Monastyrskyi, “Bu saldırının amacı gözdağı vermek değil, öldürmekti” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin yardımcısı Serhiy Shefir’e yönelik suikast girişiminde bulunuldu. Ukrayna Ulusal Polisi, Shefir’in otomobiline 10’dan fazla kurşunun isabet ettiğini, sürücünün ise yaralandığını duyurdu. Olaya ilişkin basın toplantısı düzenleyen Ukrayna İçişleri Bakanı Monastyrskyi, “Bu saldırının amacının gözdağı vermek değil, Ukrayna Devlet Başkanı’nın yardımcısını öldürmek olduğunu vurgulamak istiyorum. Arabaya ondan fazla kez ateş edildi, 11'den fazla kurşun girişi belirlendi. Yaralanan sürücü ameliyata alındı, hayati tehlikesi yok. Daha hastaneye gitmeden, polis ekiplerine saldırganların nereden ateş edildiğini söylemeyi başardı. Bu, polis ekiplerinin olay yerini incelemesine ve gerekli soruşturma eylemlerini gerçekleştirmesine olanak sağladı” dedi.

“YABANCI DEVLETLERİN SUİKASTTA PARMAĞI OLMA İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR”

Ukrayna Ulusal Polis Teşkilatı Başkanı Ihor Klymenko, yabancı devletlerin özel servislerinin de suikast girişiminde yer alıp almadığının değerlendirildiğini ifade ederek, “Şu anda, ilk verileri dikkate alarak, suikast girişiminin üç ana versiyonunu düşünüyoruz. Yabancı devletlerin özel servislerinin katılımıyla gerçekleşme ihtimalinin yer aldığı bir versiyon da değerlendiriliyor” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ukrayna İçişleri Bakanı MonastyrskyiSuikast
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