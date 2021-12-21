Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 6
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,922.75
ALTIN
743.18
DOLAR
13.18
STERLİN
17.82
EURO
14.94
Öğretim Üyesi Alımı Yapılacak
Öğretim Üyesi Alımı Yapılacak
Karayolları Genel Müdürlüğü Müşavirlik Hizmeti Alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü Müşavirlik...
TCDD'den işçi alımı
TCDD'den işçi alımı
Ege Üniversitesi Engelli Sürekli İşçi alacak
Ege Üniversitesi Engelli Sürekli...
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü sürekli işçi alımı yapıyor
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den Rusya açıklaması

21 Aralık 2021 Salı 10:53
10 Okunma
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den Rusya açıklaması

UKRAYNA - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Litvanyalı mevkidaşı Gitanas Nauseda ve Polonyalı mevkidaşı Andrzej Duda ile dün görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Zelenskiy, “Rusya’nın gerilimi artırmasını önlemek için uluslararası toplum halihazırda meydana gelen olaylara tepki göstermek yerine önleyici önlemler almalıdır” dedi.

Ukrayna, Litvanya ve Polonya liderlerinin üçlü görüşmesinde Rusya’nın askeri faaliyetleri başta olmak üzere Polonya ve Litvanya sınırlarındaki mülteci krizi de ele alındı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, “Rusya’nın gerilimi artırması ve Avrupa’da güvenlik durumunun kötüleşmesini önlemek için uluslararası toplum, Polonya ve Litvanya sınırlarındaki mülteci krizinde olduğu gibi halihazırda meydana gelen olaylara tepki vermek yerine önleyici adımlar atmalıdır. Bu nedenle bugün Litvanya ve Polonya'dan arkadaşlarımızla görüşüyoruz, çünkü bugün onların desteğine de ihtiyacımız olduğunu anlıyorlar” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Devlet Başkanı ZelenskiyRusya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa Komisyonu’ndan Novavax aşısına onay
Avrupa Komisyonu’ndan Novavax aşısına onay
İki doz aşı Omicron üzerinde daha az etkili, 3. aşıya ihtiyaç var
İki doz aşı Omicron üzerinde daha az etkili, 3. aşıya ihtiyaç var
Filipinler’de Rai Tayfunu’nda can kaybı 200’ü geçti
Filipinler’de Rai Tayfunu’nda can kaybı 200’ü geçti
Türkiye-Afrika Zirvesi sonuç bildirgesi
Türkiye-Afrika Zirvesi sonuç bildirgesi
Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
Soylu: Bugün çok önemli bir adım atıyoruz
Soylu: Bugün çok önemli bir adım atıyoruz
İçişleri Bakanı Soylu, Macaristan’da Türk Şehitliği’ni ziyaret etti
İçişleri Bakanı Soylu, Macaristan’da Türk Şehitliği’ni ziyaret etti
Filipinler’de Rai Tayfunu: Bir aylık bebek böyle kurtarıldı
Filipinler’de Rai Tayfunu: Bir aylık bebek böyle kurtarıldı
NATO’dan Rusya açıklaması
NATO’dan Rusya açıklaması

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma