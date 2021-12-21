Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den Rusya açıklaması

UKRAYNA - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Litvanyalı mevkidaşı Gitanas Nauseda ve Polonyalı mevkidaşı Andrzej Duda ile dün görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Zelenskiy, “Rusya’nın gerilimi artırmasını önlemek için uluslararası toplum halihazırda meydana gelen olaylara tepki göstermek yerine önleyici önlemler almalıdır” dedi.



Ukrayna, Litvanya ve Polonya liderlerinin üçlü görüşmesinde Rusya’nın askeri faaliyetleri başta olmak üzere Polonya ve Litvanya sınırlarındaki mülteci krizi de ele alındı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, “Rusya’nın gerilimi artırması ve Avrupa’da güvenlik durumunun kötüleşmesini önlemek için uluslararası toplum, Polonya ve Litvanya sınırlarındaki mülteci krizinde olduğu gibi halihazırda meydana gelen olaylara tepki vermek yerine önleyici adımlar atmalıdır. Bu nedenle bugün Litvanya ve Polonya'dan arkadaşlarımızla görüşüyoruz, çünkü bugün onların desteğine de ihtiyacımız olduğunu anlıyorlar” dedi.