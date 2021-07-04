Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1376.67
ALTIN
499.99
DOLAR
8.7002
STERLİN
12.0376
EURO
10.3238
6 memur alımı yapacak
6 memur alımı yapacak
3 itfaiye eri alacak
3 itfaiye eri alacak
3 memur alımı yapacak
3 memur alımı yapacak
Boğazlıyan’da ihale ile taşınmaz satışı
Boğazlıyan’da ihale ile taşınmaz...
Kuru yük gemisi satılacak
Kuru yük gemisi satılacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Bayraktar İHA’ları bekliyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna’nın yeni savaş gemisinin üretimine Türkiye’de başlandığını açıkladı. Ukraynalı lider ayrıca, yakında Bayraktar insansız hava araçlarının (İHA) Ukrayna’ya sevkiyatının beklendiğini bildirdi.

04 Temmuz 2021 Pazar 17:49
4 Okunma
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Bayraktar İHA’ları bekliyoruz

KİEV

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Odesa kentinde Ukrayna Deniz Kuvvetleri Günü nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, “Türk dostlarımız Ukrayna Donanması’nın gemi envanterinin gelişimini de aktif olarak destekliyor. İlk modern korvetimizin gövdesinin inşası Türkiye'de başladı ve 2023'ün sonunda Ukrayna'da tamamlanacak” dedi.

Ukrayna’nın yakında Bayraktar İHA’ların sevkiyatını da beklediğini belirten Zelenskiy, “Deniz havacılığımız başarıyla güçlendiriliyor. Yakın zamanda modern ve etkili Bayraktar insansız hava araçlarını teslim almayı bekliyoruz” diye konuştu.

Türkiye ile Ukrayna arasında, Ukrayna donanmasının ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik ADA sınıfı korvet ve insansız hava araçları alanında anlaşmalar imzalanmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UkraynaZelenskiyBayraktarİHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vatikan da bir kardinal dahil 10 kişi yolsuzluktan yargılanacak
Vatikan da bir kardinal dahil 10 kişi yolsuzluktan yargılanacak
Filipinler Savunma Bakanlığı: askeri uçak kazasında 17 ölü
Filipinler Savunma Bakanlığı: askeri uçak kazasında 17 ölü
TMK lağvedilmelidir
TMK lağvedilmelidir
Çavuşoğlu, DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı
Çavuşoğlu, DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı
Bizi savaş imtihanına Türk Silahlı Kuvvetleri hazırladı
Bizi savaş imtihanına Türk Silahlı Kuvvetleri hazırladı
Kolombiya devlet başkanına saldırı sonrası ödül açıklaması
Kolombiya devlet başkanına saldırı sonrası ödül açıklaması
Mainz Başkonsolosluğu sekreter alacak
Mainz Başkonsolosluğu sekreter alacak
New York Yüksek Mahkemesi, Trump’ın avukatı Giuliani’nin lisansını askıya aldı
New York Yüksek Mahkemesi, Trump’ın avukatı Giuliani’nin lisansını askıya aldı
Ceyhun: İade için süreci başlatmış durumdayız
Ceyhun: İade için süreci başlatmış durumdayız

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma