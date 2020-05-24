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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’den Ramazan Bayramı mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesindeki Müslümanların Ramazan Bayramı’nı kutladı.

24 Mayıs 2020 Pazar 16:46
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’den Ramazan Bayramı mesajı

KIEV - Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi’nin internet sitesinde Zelenski’nin Ramazan Bayramı mesajına yer verildi.
 

Müslümanlar için Ramazan Bayramı’nın manevi yükseliş anlamına geldiğini vurgulayan Zelenski, “Bu bayram milyonlarca Müslüman'ın hayırlı ve asil işler yapmasına vesile oluyor. Akrabalara ve yakınlara içtenlikle önem vermek, merhamet ve karşılıklı anlayış, toplumda barışın, uyumun ve birliğin korunmasına katkıda bulunan evrensel değerlerdir. Her Müslüman ailenin uyum ve refah içerisinde olmasını temenni ediyorum. Sizlere sağlık ve mutluluklar diliyorum” ifadelerinde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Devlet Başkanı ZelenskiRamazan BayramıMesaj
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