Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.530,13
ALTIN
974,21
DOLAR
16,55
STERLİN
20,29
EURO
17,50
Samsun'da maden ocağı işletme ruhsatı açık artırma ile satışa çıkarıldı
Samsun'da maden ocağı işletme...
Kütahya'da TOKİ Konutları Satılacak
Kütahya'da TOKİ Konutları Satılacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi Alacak
Sivas Bilim ve Teknoloji...
Eskişehir Teknik Üniversitesi 4/B Programcı alım ilanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi 4/B...
Davulga Belediye Başkanlığı Kadrolu İşçi alım ilanı
Davulga Belediye Başkanlığı Kadrolu...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, G7 liderlerine seslendi

27 Haziran 2022 Pazartesi 15:27
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, G7 liderlerine seslendi

UKRAYNA - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Almanya’da düzenlenen G7 Zirvesi’ne videokonferans yoluyla katıldı. Zelenski, G7 liderlerine yaptığı konuşmada, “Ülkemizin, şehirlerini koruyabilecek modern ve etkili füze savunma sistemlerine ihtiyacı var” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, “Rusya, Ukrayna'ya yönelik roket saldırılarını yoğunlaştırıyor, bu nedenle sivil halka temel güvenliği garanti etmek çok önemli. Ülkemizin, şehirlerini koruyabilecek modern ve etkili füze savunma sistemlerine ihtiyacı var. Rusya’ya yönelik yaptırımların şiddeti artırılmalı. Ukrayna tahıl ihracatının önündeki engeli kaldırmak ve dünyada gıda güvenliğini sağlamak için etkili mekanizmaları göz önünde bulundurmak önemlidir” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Devlet Başkanı ZelenskiG7 Liderleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Stoltenberg’den Türkiye açıklaması: Amacımız ilerleme kaydetmek
Stoltenberg’den Türkiye açıklaması: Amacımız ilerleme kaydetmek
Çavuşoğlu: Riskler var, krizler var ama beraberinde fırsatlar da var
Çavuşoğlu: Riskler var, krizler var ama beraberinde fırsatlar da var
Zelenski’den Belaruslulara: Savaşın içine çekiliyorsunuz
Zelenski’den Belaruslulara: Savaşın içine çekiliyorsunuz
Afganistan depreminde son durum: Ölü sayısı 1200
Afganistan depreminde son durum: Ölü sayısı 1200
Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği: Filistinli gazeteci İsrail kurşunlarıyla öldü
Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği: Filistinli gazeteci İsrail kurşunlarıyla öldü
ABD Yüksek Mahkemesi’nden iki günde iki büyük karar: Kürtaj ve Silah
ABD Yüksek Mahkemesi’nden iki günde iki büyük karar: Kürtaj ve Silah
ABD'de silah kontrol yasası Senato'dan geçti
ABD'de silah kontrol yasası Senato'dan geçti
Türkiye’den AB’ye ihraç edilen kurbağaların 2032 yılında soyu tükenecek
Türkiye’den AB’ye ihraç edilen kurbağaların 2032 yılında soyu tükenecek
Avrupa Birliği, Moldova ve Gürcistan’ın yanı sıra Ukrayna’nın adaylık statüsünü onayladı
Avrupa Birliği, Moldova ve Gürcistan’ın yanı sıra Ukrayna’nın adaylık statüsünü onayladı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi