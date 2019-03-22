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Ukrayna'dan ABD hakkında çarpıcı açıklama

Ukrayna Başsavısı Yuriy Lutsenko, ABD'nin Ukrayna'da yargıya müdahale etme girişiminde bulunduğunu iddia etti.

Ukrayna'dan ABD hakkında çarpıcı açıklama

Ukrayna Başsavısı Yuriy Lutsenko, ABD'nin Ukrayna'da yargıya müdahale etme girişiminde bulunduğunu iddia etti.

22 Mart 2019 Cuma 12:04
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Ukrayna'dan ABD hakkında çarpıcı açıklama

KİEV - Ukrayna Başsavcısı Lutsenko, ABD'nin, Ukrayna'da bazı kişilerin soruşturmaya tabi tutulmaması için talepte bulunduğunu öne sürdü.

ABD'de The Hill televizyonuna konuşan Ukraynalı Başsavcı, "Maalesef, ABD'nin Ukrayna'daki Büyükelçisi ile ilk buluşmamızda, kendisi bana, haklarında soruşturma açılmaması istenilen kişilerin listesini verdi" dedi.

Bu talebi kabul etmediğini belirten Lutsenko, "Bu ülkede hiç kimse, ne Devlet Başkanımız, ne Parlamento, ne de bir Büyükelçi, beni suç teşkil eden bir konuda soruşturma açmaktan alıkoyamaz" diye konuştu. 

ABD'nin, Ukrayna Başsavcılığı'na yolsuzluklarla mücadele için 4 milyon dolarlık hibe sözü verdiğini, ancak bu yardımın kendilerine ulaşmadığını da belirten Lutsenko, "Bu çok garip bir durum. Ayrıca Büyükelçi Yovanovitch, ABD Büyükelçiliği'ni sık ziyaret eden Ukrayna vatandaşları ve Ukraynalı bürokratlarla yaptığımız görüşmelerin, yolsuzluklarla mücadele politikalarına gölge düşürdüğünü düşünüyordu" dedi. 

WASHINGTON'DAN YALANLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili Hill TV'ye yapılan açıklamada, "Ukrayna Başsavcısı'nın iddiası gerçeği yansıtmıyor. Bu, Büyükelçi Marie L. Yovanovitch'in itibarını zedelemeye yönelik bir açıklama. Bu tür saldırılar Ukrayna'ya yolsuzluklarla mücadele alanında yardım etme kararlılığımızı ikiye katlıyor" denildi.

ABD 'nin eski Savunma Bakan Yardımcısı Michael Carpenter da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Büyükelçisi Yuriy Lutsenko'ya bu iddiasını kanıtlama, aksi takdirde istifa etme çağrısı yaptı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Başsavısı Yuriy LutsenkoABD
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