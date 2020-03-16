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Ukrayna'da eczane ve marketler dışında tüm işletmeler kapatılıyor

Ukrayna’da koronavirüsün yayılmasını önlemek için yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Lviv ve Odesa kentlerinde geniş kapsamlı kısıtlamalara gidiliyor.

16 Mart 2020 Pazartesi 11:54
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Ukrayna'da eczane ve marketler dışında tüm işletmeler kapatılıyor

KİEV  - Ukrayna’nın Odesa ve Lviv kentlerinde 16 Mart Pazartesi gününden itibaren koronavirüs önlemleri kapsamında eczane ve gıda marketleri dışındaki tüm dükkanların, kafe, restoran, gece kulübü, spor salonu, sinema, müze, alışveriş merkezi ve sokak pazarların geçici süreliğine kapatılacağı açıklandı. Bankaların faaliyetlerine devam etmesi bekleniyor. Odesa Belediye Başkanı Gennadiy Trukhanov, kentte 10’dan fazla kişinin bir araya geldiği tüm işletmelerin kapatılacağını, gerek görülmesi halinde kısıtlamaların genişletilebileceğini açıkladı. Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla alınan önlemleri duyurdu. Aynı yasakların ülkenin diğer kentlerinde de uygulanabileceği belirtiliyor. 

Ukrayna’da şu ana kadar koronavirüs tespit edilen 3 kişiden biri hayatını kaybetti. Ülkede 3 Nisan tarihine kadar tüm eğitim kurumları tatil edilmiş, toplu etkinlikler ertelenmiş, yabancıların ülkeye girişi yasaklanmış, hava yolu yolcu ulaşımı durdurulmuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UkraynaKoronavirüs önlemleri
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