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Ukrayna, Çin’deki vatandaşlarını tahliye ediyor 

Ukrayna Hükümeti, Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (2019-nCoV) nedeniyle, Ukrayna vatandaşlarını tahliye etmek için hazırlık yapıyor. 

Ukrayna, Çin’deki vatandaşlarını tahliye ediyor 

Ukrayna Hükümeti, Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (2019-nCoV) nedeniyle, Ukrayna vatandaşlarını tahliye etmek için hazırlık yapıyor. 

02 Şubat 2020 Pazar 16:45
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Ukrayna, Çin’deki vatandaşlarını tahliye ediyor 

/KIEV, (DHA)

Ukrayna Başbakanı Aleksey Gonçaruk, yaptığı açıklamada, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’na, Devlet Acil Durumlar İdaresi’ne, Ukrayna Savunma Bakanlığı’na ve Altyapı Bakanlığı’na, Çin’deki Ukrayna vatandaşlarının tahliyesi ve koronavirüs ile mücadelede alınacak önlemler konusunda Pazartesi gününe kadar gerekli planları hazırlama talimatı verdiğini belirtti. Ukrayna’da koronavirüs vakasına henüz rastlanmadığını belirten Gonçaruk, diğer taraftan her türlü senaryoya hazır olunması gerektiğini söyledi. Bu çerçevede, söz konusu virüsün Ukrayna’ya gelmesini ve yayılmasını önlemeye yönelik gerekli adımların atılması talimatını verdiğini ifade etti. 

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin’in Vuhan kentinde 57 Ukrayna vatandaşının bulunduğu bildiriliyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UkraynaÇinVatandaşTahliyeönce VatanKoronavirüs
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