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Uçaktaki yolcu, faciayı kaydetti

Rusya'da yanan uçaktaki yolcu, facia anlarını kaydetti

Uçaktaki yolcu, faciayı kaydetti

Rusya'da yanan uçaktaki yolcu, facia anlarını kaydetti

06 Mayıs 2019 Pazartesi 10:56
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Uçaktaki yolcu, faciayı kaydetti

Rusya (DHA) 

Rusya’nın başkenti Moskova’da havalimanına acil iniş yaparken alev alan yolcu uçağında bulunanlardan 41 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yanan uçağın içindeki yolculardan biri tahliye öncesi uçak içindeki o anları kaydetti.

Moskova-Murmansk seferini yapmak üzere Şeremetyevo Havalimanı'ndan kalkan Rus Aeroflot firmasına ait SSJ-100 tipi yolcu uçağı, kısa süre sonra dönmek zorunda kaldığı havalimanına acil iniş yaptığı sırada sert teması sonrası kuyruk kısmında yangın çıkmıştı.

Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, Moskova-Murmansk seferini yaparken Şeremetyevo Havalimanı’na acil dönüş yapan ve piste inişi esnasında alev alan uçakta mürettebat dahil 78 kişinin bulumnduğunu; kazadan 37 kişinin sağ kurtulduğunu söyledi.

 Şeremetyevo Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, "5 Mayıs’ta Moskova saatiyle 18.32’de havalimanında Aeroflot havayolu şirketinin SSJ100 yolcu uçağında yangın çıktı. Uçak 18.02’de Moskova-Murmansk güzergahında planlı rejimde kalkış yaptı. Kalkışın ardından mürettebat teknik hata raporu verdi ve havalimanına dönme kararı aldı. Uçakta 73 yolcu ve 5 mürettebat bulunuyordu. Moskova saatiyle 18.30’da yolcu uçağının piste ‘sert’ bir iniş yapmasının ardından yangın çıktı" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RusyaUçak Kazası
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