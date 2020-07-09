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Türkiye’ye karşı orduyu modern silahlarla güçlendirmeliyiz

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığından endişe duyan Rum Başpiskoposu II. Hrisostomos, Rum hükümetine seslenerek, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki ilerlemesinin durdurulması için Rum Ordusu'nun ‘modern silah sistemiyle donatılmalı" dedi.

09 Temmuz 2020 Perşembe 14:42
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Türkiye’ye karşı orduyu modern silahlarla güçlendirmeliyiz

LEFKOŞA - Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki varlığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) endişesine yol açmaya devam ediyor. Rum Başpiskoposu II. Hrisostomos, Rum Yönetimi'nin yeni atanan Savunma Bakanı Charalambos Petrides ile görüşmesinde yaptığı açıklamada, "Eğer Kıbrıs'ın (Rum kesimi) güçlü bir ekonomisi olursa ve modern silah sistemiyle silahlandırılırsa, Türkiye karşı başedebiliriz.Böylelikle Türkiye silah sistemimizden dolayı bizimle kolayca baş edemeyeceğini bilecek" dedi. 
 

TÜRKİYE'NİN AKDENİZ'DEKİ VARLIĞINA  KARŞI SAVUNMA
 

Rum Savunma Bakanı ile sürekli temas halinde olacaklarını söyleyen II. Hrisostomos şöyle devam etti: "Adayı Türkleştirmeyi hedefleyen Türkiye’ye karşı savunmamızın güçlendirilmesi bizi ilgilendiriyor. Tanrının yardımıyla ulusal sorunlarımız için daha iyi günlerin gelmesini umuyoruz. Bu konuda net düşüncelerim var. Eğer Kıbrıs’ın güçlü bir ekonomisi olursa ve modern silah sistemi ile silahlandırılırsa, o zaman Türkiye güçlü silah sistemimiz nedeniyle durumun üstesinden gelemeyeceğini bilecek. Ancak Türkiye ile bu şekilde başa çıkılır"


 

SAVUNMA BAKANI KİLİSEYE TUTUNDU
 

Rum Savunma Bakanı Petrides da "Bize düşen görevi yapacağız ve yarına Kıbrıs Helenizm’i için daha iyi bir gelecek için ilerleyeceğiz. Kıbrıs Kilisesi Liderini ziyaret etmek ve tüm sıkı ilişkileri korumak görevimizdir ve bu mücadelede birlikte duruyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rum Başpiskoposu II. HrisostomosRum HükümetiSilahlandırmaDoğu Akdeniz
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