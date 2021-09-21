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'Türkiye, 'yeni bir dünya mümkün' diyen herkesin sesi olmaya devam edecek'

ABD’nin New York kentinde Türkevi’nin açılışında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin milli, girişimci, çok yönlü, insani ve yenilikçi bir dış politika izlediğini ifade ederek "Türkiye, yeni bir dünya mümkün diyen herkesin sesi olmaya devam edecek" dedi.

21 Eylül 2021 Salı 08:27
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'Türkiye, 'yeni bir dünya mümkün' diyen herkesin sesi olmaya devam edecek'

Bakan Çavuşoğlu konuşmasına şöyle devam etti;

“Artık yeni bir dünya var; çok kutuplu, küresel, iç içe geçen, çatışmaların çeşitlendiği ve uçurumların derinleştiği çok sesli bir dünya. İkinci dünya savaşından sonra kurulan küresel sistemin mevcut sorunlarımıza çözüm üretemediği aşikar. Bu yeni dünya, yeni bir uluslararası sisteme ihtiyaç duyuyor. Türkiye, yeni bir dünya mümkün diyen herkesin sesi olmaya devam edecek. Türkiye milli, girişimci, çok yönlü, insani ve yenilikçi bir dış politika izliyor. Gelenekten besleniyor, geleceğe koşuyoruz. Sahadaki gücümüzü masadaki becerimizle harmanlıyoruz. İş insanlarımız, sanatçılarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, yardım kuruluşlarımızla çok aktörlü ve çok yönlü bir diplomasi yürütüyoruz. Bu bina sayesinde kültürümüz, sanatımız, iş dünyamız, markalarımız ve turizmimiz başta olmak üzere ülkemiz her alanda layıkıyla temsil edilecektir. 32 yıl önce bir öğrenciyken konsolosluk işlemleri için ilk kez adım attığım Türkevi bu yeni haliyle vatandaşımıza ve soydaşımıza en iyi hizmeti sağlayacak. Bundan 44 yıl önce ortaya koyduğu vizyonla zor şartlarda bu arsanın satın alınmasına öncülük eden merhum Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil’i rahmetle yad ediyoruz.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mevlüt ÇavuşoğluDışişleri BakanıABDNew York
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