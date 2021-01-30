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Türkiye-Rusya Ortak Merkezi açıldı

MSB: Türkiye-Rusya Ortak Merkezi açıldı

30 Ocak 2021 Cumartesi 18:18
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Türkiye-Rusya Ortak Merkezi açıldı

ANKARA (DHA) 

Milli Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'da ateşkesi korumak için görev yapacak olan Türkiye-Rusya Ortak Merkezi'nin düzenlenen törenle açıldığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dağlık Karabağ’da ateşkesi korumak için görev yapacak olan Türkiye-Rusya Ortak Merkezi; Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Millî Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin’in katıldığı törenle açıldı" denildi.

'GÜVENLİĞİ AZERBAYCAN ASKERLERİ SAĞLAYACAK'

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre;  Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ'da ateşkesin gözlemlenmesi kapsamında kurulan Türkiye-Rusya Ortak Merkezi faaliyetlerine başladı. Ağdam kentinin Merzili köyü yakınlarında kurulan, Türk ve Rus askerlerinin görev yapacağı Ortak Merkez'in açılış töreninde Azerbaycan ve Rusya millî marşları ile İstiklal Marşı okundu. 

Törende konuşan Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Merkez'de görev yapacak Türk ve Rus askerlere başarılar diledi. Orgeneral Hasanov, Merkez'de Türk ve Rus askerler arasında dostluk ilişkilerinin oluşacağından emin olduğunu belirtti. Millî Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu da bölgedeki barış ve istikrarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in çabaları ve kararlı iradeleri sayesinde sağlandığını kaydetti.  Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, Ortak Merkez'in ateşkesin kontrolünü gerçekleştirmek, ihlalleri kayda geçirmek, tarafların şikâyet ve sorunlarını incelemek ve ihlalleri engellemeye yönelik tedbirler almak maksadıyla faaliyet yürüteceğini bildirdi. 

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin de Ortak Merkez'in bölgede barış ve huzura hizmet edeceğini belirterek, görevli askerlere başarı dileklerinde bulundu. 

5 KENT MERKEZİ, 4 KASABA VE 286 KÖY İŞGALDEN KURTARILMIŞTI 

Kahraman Azerbaycan Ordusu'nun 27 Eylül 2020'de başlattığı Tek Vatan Harekâtı ile 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köy Ermenistan işgalinden kurtarılmış, Ermenistan hükümeti 10 Kasım'da yenilgiyi kabul etmişti. Ermenistan tarafı işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden bildiriye imza atmıştı. Bildiride, tarafların ateşkese uyması, ateşkesin denetiminin, verimliliğinin artırılması amacıyla gözlem merkezi oluşturulması kararlaştırılmıştı. Türkiye-Rusya Ortak Merkezi'ne ilişkin mutabakat zaptı, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında 11 Kasım 2020'de imzalanmıştı. Ağdam'ın Merzili köyü yakınlarında 4 hektar alana kurulu Ortak Merkez'de 65 modüler tipli yaşam ve hizmet alanı yer alıyor. Ortak Merkez'de Türk ve Rus askerleri ateşkesi korumak için görev yapacak. Mescit ve kiliseye de yer verilen Ortak Merkez'in güvenliğini ise Azerbaycan askerleri sağlayacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeRusya Ortak MerkeziDağlık Karabağ
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