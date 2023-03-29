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Türkiye ile Türkmenistan arasında eğitim alanında işbirliği geliştiriliyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf, başkent Aşkabat’ta Türkmenistan Eğitim Bakanı Gurbangül Atayeva ile son derece faydalı bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi

29 Mart 2023 Çarşamba 11:00
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Türkiye ile Türkmenistan arasında eğitim alanında işbirliği geliştiriliyor

Aşkabat

Resmi temaslarda bulunmak üzere Türkmenistan’a gelen Yusuf, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Yusuf, Türkmenistan Eğitim Bakanı Gurbangul Atayeva ile görüştüğünü ve bu görüşmenin son derece faydalı olduğunu, iki ülke arasında eğitim alanında yeni bir açılım yapacaklarını ifade etti.
Türkiye Bursları hakkında bilgi veren Yusuf, "Türkiye bursları, Türkiye’nin uluslararası markalarından biri. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluğu Başkanlığı tarafından yönetiliyor ve dünyanın dört bir yanından başarılı öğrenciler seçilerek Türkiye’nin bütün şehirlerindeki önemli üniversitelere yerleştiriliyor." dedi.
Yusuf, Türkiye ve Türkmenistan arasında ilişkilerin ileri seviyede olmasına rağmen salgının getirdiği olumsuz atmosfer dolayısıyla eğitim alanındaki ilişkilerde bir duraklama yaşandığını kaydederek, “Biz Türkiye-Türkmenistan ilişkilerindeki bu duraklamayı ortadan kaldırmak, çok daha ileri seviyelerde eğitim ve öğretim alanında işbirliğine dönüştürerek çok sayıda başarılı Türkmen gençlerine ulaşarak bizim sisteme dahil etmek ve Türkiye’de burslandırmak ve okutmak istiyoruz.” diye konuştu.
Türkiye’de 12 binden fazla aktif Türkmen öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Yusuf, “Türkmenistan nüfusu ile mukayese edildiğinde bu çok yüksek bir rakam. Türkmenistan’da yurt dışına giden öğrencilerin tercih ettiği ülkeler bakımından da Türkiye 2. sırada bulunuyor." ifadelerini kullandı.
Yusuf, Türkmen gençlerinin eğitim için Türkiye’yi tercih ettiğini ancak Türkiye Bursları'na başvuru ve ilginin az olması nedeniyle harekete geçtiklerini dile getirerek, “O bakımdam Eğitim Bakanlığından okullarda, liselerde ve üniversitelerde gerek bizim doğrudan gelip tanıtım yapmamızi gerekse duyurularla bu sistemimizi tanıtmasnı istedik ve Türkmen gençlerine duyurmak için işbirliği yapacağız. Seçimi de doğrudan yapacağız, gelip burada mülakatlarımızı da yapacağız." diye konuştu.
Türkiye Bursları"nın çok kapsamlı bir burslandırma sistemi olduğunu ifade eden Yusuf, “Türkiye Bursları markası dünyanın en büyük, gelişmiş ve kapsamlı burslandırma sistemidir. Burs değil burslar paketinin gençlere sunulduğu bir sistem olarak bakıldığı zaman karşılık beklenmeyen dünyanın en gelişmiş burslandırma sistemidir. “ dedi.
Yusuf, Türkmenistan Kültür Bakanı Atageldi Şamuradov ile de bir araya geldiklerini ve iki ülke arasında kültürel anlamda işbirliğini geliştirecek çalışmalar yapacaklarını aktardı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yurtdışı Türkler Ve Akraba TopluluklarTürkiyeTürkmenistanAşkabatSayit YusufGurbangül Atayeva
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