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Türkiye, İdlib'den kaçan Suriyeliler için 9 kamp kurdu

Suriye'nin İdlib bölgesinde ateşkes ilan edilmesine rağmen Esad rejiminin saldırıları sürerken, 1 Aralık 2019'dan beri Türkiye sınırına göç edenlerin sayısı 312 bine ulaştı. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nca (AFAD) göç eden Suriyeliler için bölgede 9 kamp kuruldu.

Türkiye, İdlib'den kaçan Suriyeliler için 9 kamp kurdu

Suriye'nin İdlib bölgesinde ateşkes ilan edilmesine rağmen Esad rejiminin saldırıları sürerken, 1 Aralık 2019'dan beri Türkiye sınırına göç edenlerin sayısı 312 bine ulaştı. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nca (AFAD) göç eden Suriyeliler için bölgede 9 kamp kuruldu.

18 Ocak 2020 Cumartesi 12:00
7 Okunma
Türkiye, İdlib'den kaçan Suriyeliler için 9 kamp kurdu

DHA

Son Güncelleme: 18.01.2020 05:09
Anahtar Kelimeler:
AfadSuriyeİdlibTürkiye
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