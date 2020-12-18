Türkiye'den KKTC'ye 300 bin dozluk aşı desteği

LEFKOŞA - Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'ne (KKTC) bir destek de Kovid-19 aşı için geldi. Dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgını ile ilgili KKTC'nin imdadına yine Türkiye yetişti. KKTC Başbakanı Hamza Ersan Saner, koronavirüs salgınıyla ilgili mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu. KKTC Başbakanı Saner, koronavirüsün (Kovid-19) bütün dünyayı kasıp kavurduğunu ve Kıbrıs Rum kesiminin de bu anlamda ciddi sıkıntılar yaşadığını kaydederek, KKTC'nin pandemiden göreceli olarak çok daha az etkilendiğini ve bu başarısıyla tüm dünyanın takdirini topladığını vurguladı.



VİRÜSLE SONUNA KADAR MÜCADELE

Hükümetin güvenoyu almamasına rağmen Kovid-19 ile mücadele konusunda ciddi çalışmalara başladıklarını belirten Saner, "KKTC ekonomisinin gelirleri, ağırlıklı olarak turizm ve üniversiteler üzerinden sağlanıyor. Ülkenin sağlık sistemini bozmadan, ekonomiyi de atlamadan virüsle mücadelede başarılı olmanın yöntemleri üzerindesonuna kadar çalışıyoruz." dedi.



"AŞILAR TÜRKİYE'DEN GELECEK"

Saner, aşı konusunda Türkiye ile anlaşmalar yapıldığının altını çizerek, "Anavatan Türkiye'ye aşı gelir gelmez, ilk etapta toplam nüfusumuzun üçte ikisini aşılayabilecek kapasitede bir aşı tedarikiyle aşı kampanyamızı da başlatacağımızı söyleyebilirim. Aşılar Türkiye üzerinden gelecek." dedi. Öte yandan Demirören Haber Ajansı’na konuşan KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli de Türkiye’den 300 bin doz aşnın gelmesini beklediklerini söyledi.