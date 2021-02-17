Türk şoförler Vladikavkaz'daki otoyola düşen çığda mahsur kaldı

RUSYA - Rusya’nın güneybatısındaki Kuzey Osetya Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti olan Vladikavkaz kenti yakınlarında çığ felaketi yaşandı. Otoyola düşen çığ nedeniyle çok sayıdaki TIR ve otomobilin yollarda mahsur kaldığı ifade edildi. Çığ altında mahsur kalanlar arasında Türk şoförlerinin de bulunduğu ifade edildi. Karlar altında kalan TIR sürücüleri mahsur kaldıkları o anları telefona kaydetti. Vladikavkaz kentinde kar kalınlığının 25 cm'in üzerinde olduğu ifade edilirken, termometrelerin eksi 17'e kadar düştüğü belirtildi.