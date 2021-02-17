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Türk şoförler Vladikavkaz'daki otoyola düşen çığda mahsur kaldı

Rusya’nın güneybatısındaki Kuzey Osetya Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti olan Vladikavkaz kenti yakınlarında otoyola çığ düştü. Çığ düşmesi sonucu aralarında bulunan Türk şoförleri de saatlerce otoyolda mahsur kaldı.

17 Şubat 2021 Çarşamba 16:49
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Türk şoförler Vladikavkaz'daki otoyola düşen çığda mahsur kaldı

RUSYA - Rusya’nın güneybatısındaki Kuzey Osetya Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti olan Vladikavkaz kenti yakınlarında çığ felaketi yaşandı. Otoyola düşen çığ nedeniyle çok sayıdaki TIR ve otomobilin yollarda mahsur kaldığı ifade edildi. Çığ altında mahsur kalanlar arasında Türk şoförlerinin de bulunduğu ifade edildi. Karlar altında kalan TIR sürücüleri mahsur kaldıkları o anları telefona kaydetti.  Vladikavkaz kentinde kar kalınlığının 25 cm'in üzerinde olduğu ifade edilirken, termometrelerin eksi 17'e kadar düştüğü belirtildi.

DHA

Son Güncelleme: 17.02.2021 16:52
Anahtar Kelimeler:
Türk şoförlerMahsurÇığVladikavkaz
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