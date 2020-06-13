Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale...
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit
MSB acı haberi duyurdu: 1...
Cankurtaranlar temas ederek suni teneffüs yapamayacak
Cankurtaranlar temas ederek suni teneffüs...
“KKKA’dan korunmak için açık renkli kıyafetler giyin”
“KKKA’dan korunmak için açık renkli...
Fenerbahçe'den bu akşamki maç öncesi son çalışma
Fenerbahçe'den bu akşamki maç öncesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Türk hacker’lar Yunanistan’ı ikinci kez hackledi

Ayasofya ve Doğu Akdeniz tartışmaları sonrası yeniden gerilen Türk-Yunan ilişkileri ve Yunanistan'ın savaş tehditlerinin ardından Türk hackerlar bu kez de Yunanistan’ın Güney Ege Bölge Başkanlığı resmi internet sayfasını hackledi. Türk hackerların saldırısı Yunan medyasında geniş yankı uyandırdı.

13 Haziran 2020 Cumartesi 08:46
0 Okunma
Türk hacker’lar Yunanistan’ı ikinci kez hackledi

Türk hackerlar Yunanistan’ın Güney Ege Bölge Başkanlığı resmi internet sayfasını hacklediğini duyurdu. Hackerlar Güney Ege Bölge Başkanlığı resmi sitesinin ana sayfasına “ Bir gece ansızın gelebiliriz. Sınırlarımız kırmızı çizgimizdir. Buradan haddini aşanları ikaz ediyoruz” notunu bıraktı. Öte yandan, RootAyyıldız adlı Türk hacker topluluğu, da önceki gün Yunanistan İçişleri Bakanlığı resmi internet sitesi ve e-devlet portalını hack'lediğini açıkladı. Hacker'lar "Türkiye'ye laf uzatırken bir kez daha düşünün" ifadelerini kullanmıştı.

ATİNA İLE İLİŞKİLER GERİLDİ

İstanbul Fethi'nin yıl dönümünde Ayasofya'da Fetih Suresi'nin okunması Yunanistan'ı rahatsız etmişti. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarından da rahatsız olan Yunanistan'dan "Türkiye ile savaşa hazırız" açıklaması gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise buna karşılık "Yunanistan boş durmuyor, kuru sıkı atıyor. Türkiye'ye laf atılır mı? Haddini bil! Bilmezsen Türkiye'nin yapacağı şey bellidir" ifadelerini kullanmıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da dün Yunan tarafından yapılan açıklamalara "O bir dil sürçmesidir. Yunanlıların Türkiye ile savaşmak isteyeceğini ben matematik olarak uygun ve doğru olmadığının altını çizmek istiyorum" diyerek cevap vermişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeYunanistanHacker
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ukrayna lideri Zelenski'nin eşi koronavirüse yakalandı
Ukrayna lideri Zelenski'nin eşi koronavirüse yakalandı
Kobe Bryant Emmy ödülüne layık görüldü
Kobe Bryant Emmy ödülüne layık görüldü
Hindistan’da 50 bin yıllık Lonar Gölü pembeye döndü
Hindistan’da 50 bin yıllık Lonar Gölü pembeye döndü
Lübnanlılar sokağa döküldü
Lübnanlılar sokağa döküldü
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Kobe Bryant Emmy ödülüne layık görüldü
Kobe Bryant Emmy ödülüne layık görüldü
ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 bin 163'e çıktı
ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 bin 163'e çıktı
Başpiskopos'tan ABD Başkanı Trump'a "derin Amerika" uyarısı
Başpiskopos'tan ABD Başkanı Trump'a "derin Amerika" uyarısı
Libya Müftüsü'nden Türkiye açıklaması
Libya Müftüsü'nden Türkiye açıklaması

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı