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Trump’ın yeni yıl mesajı: Hatırlanmalıyız

ABD’nin 45’inci Başkanı Donald Trump, görevi Joe Biden’a devretmeden önce son yeni yıl konuşmasını yaptı. Trump, kendi yönetiminin koronavirüs aşısı çalışmalarına olan katkılarını vurgulayarak “Hatırlanmalıyız” dedi.

01 Ocak 2021 Cuma 09:44
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Trump’ın yeni yıl mesajı: Hatırlanmalıyız

Trump, ABD Başkanı olarak yaptığı son yeni yıl konuşmasında koronavirüs aşı çalışmalarına değinerek “Bu, tarihteki en olağanüstü bilimsel, endüstriyel ve tıbbi başarılardan biridir. İnsanların bunun nereden ve nasıl geldiğini unutmalarına asla izin veremeyiz. Onur duyduğumuz için çok gururluyuz… Yapılanlar için hatırlanmalıyız” dedi.

Koronavirüs için “Çin virüsü” ifadesini kullanan Trump, “Normalde aşı geliştirme çalışması 10 yıl kadar sürer. Operasyon Warp Speed sayesinde, aşıyı 9 ayda geliştirdik” dedi. Trump konuşmasını “En iyisi gelmek üzere” sözleriyle tamamladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDBaşkanDonald TrumpYeni Yıl
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