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Trump, sosyal medya kararnamesini imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter başta olmak üzere bazı sosyal medya platformlarına yönelik "kapatma" tehdidinin ardından, sosyal medya konusunda bir kararname imzaladı.

29 Mayıs 2020 Cuma 09:35
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Trump, sosyal medya kararnamesini imzaladı

ABD - Twitter'a yönelik eleştiride bulundan Trump, "Twitter’ın bir içeriğin doğruluğunu kontrol etmeyi ya da görmezden gelmeyi tercih etmesi siyasi aktivizmden başka bir şey değildir" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı Donald TrumpTwitterSosyal MedyaKararname
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