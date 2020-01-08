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Trump: Kayıp ve hasarların değerlendirilmesi yapılıyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun, Irak'ın Anbar ve Erbil şehirlerindeki ABD askerlerinin de konuşlu olduğu hava üslerine balistik füzelerle düzenlediği saldırı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Trump, "Şu ana kadar her şey iyi. Şu anda meydana gelen kayıp ve hasarların değerlendirilmesi yapılıyor" dedi.

Trump: Kayıp ve hasarların değerlendirilmesi yapılıyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun, Irak'ın Anbar ve Erbil şehirlerindeki ABD askerlerinin de konuşlu olduğu hava üslerine balistik füzelerle düzenlediği saldırı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Trump, "Şu ana kadar her şey iyi. Şu anda meydana gelen kayıp ve hasarların değerlendirilmesi yapılıyor" dedi.

08 Ocak 2020 Çarşamba 13:44
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Trump: Kayıp ve hasarların değerlendirilmesi yapılıyor

ABD - Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her şey iyi! Irak'ta bulunan iki askeri üsse İran'dan füzeler fırlatıldı. Şu anda meydana gelen kayıp ve hasarların değerlendirilmesi yapılıyor. Şu ana kadar her şey iyi! Dünyanın en güçlü ve iyi donanımlı ordusuna sahibiz! Yarın sabah bir açıklama yapacağım" ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ: DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

ABD Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun, Irak'ın Anbar ve Erbil şehirlerindeki ABD askerlerinin de konuşlu olduğu hava üslerine balistik füzelerle düzenlediği saldırıya ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve ABD Başkanı Donald Trump’ın konuyla ilgili bilgilendirildiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Grisham, "Irak'taki ABD tesislerine yönelik saldırı haberlerinin farkındayız. Başkan konuyla ilgili bilgilendirildi, durumu yakından takip ediyor ve ulusal güvenlik ekibiyle temas halinde" ifadelerini kullandı.

PENTAGON: FÜZELER İRAN’DAN FIRLATILDI, 2 ÜS HEDEF ALINDI

Pentagon'a ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise füzelerin İran tarafından atıldığının kesin olduğu, ABD askerlerinin de konuşlu olduğu 2 hava üssünün hedef alındığı belirtildi. Bu arada Pentagon’dan yapılan diğer bir açıklamada ise İran’ın tehditleri sebebiyle ABD personelinin korunması için gerekli tedbirlerin alındığı ve personellerin ‘yüksek alarm’ durumunda oldukları vurgulandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı Donald Trumpİran Devrim Muhafızları Ordusu
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