Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1331
ALTIN
463.507
DOLAR
7.8763
STERLİN
10.5586
EURO
9.3459
Gökdelen büyüklüğünde asteroit Dünya’ya doğru geliyor
Gökdelen büyüklüğünde asteroit Dünya’ya doğru...
Kekik yağı satışları arttı, uzmanlar vatandaşı uyardı
Kekik yağı satışları arttı, uzmanlar...
Yerli solunum cihazı ülkeye 90 milyon dolar katkı sağladı
Yerli solunum cihazı ülkeye 90...
Okan Buruk: Kazanmak için her şeyi yapacağız
Okan Buruk: Kazanmak için her...
Galatasaray'da 9 maçta 10'uncu puan kaybı
Galatasaray'da 9 maçta 10'uncu puan...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Trump, 'başkanlık devri' için Biden’a yeşil ışık yaktı

ABD’nin 45’inci Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, ülke yönetiminin ‘Joe Biden’ın yönetimine geçişinin’ başlatılması için Genel Hizmetler İdaresi (GSA) Başkanı Emily Murphy'ye yetki verdiğini ifade etti. Trump yaptığı açıklamada “Davamız GÜÇLÜ devam ediyor, iyiyi devam ettireceğiz” dedi.

24 Kasım 2020 Salı 10:41
6 Okunma
Trump, 'başkanlık devri' için Biden’a yeşil ışık yaktı

ABD - Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Ülkemize olan sadakati ve kararlı özverisi için GSA'dan Emily Murphy'ye teşekkür etmek istiyorum. O tacize uğradı, tehdit edildi ve istismara uğradı – ve bunun ona, ailesine, ya da herhangi bir GSA çalışanına olmasını görmek istemiyorum” dedi.

Trump “Davamız GÜÇLÜ devam ediyor, iyiyi devam ettireceğiz ... savaşıp ve galip geleceğiz! Yine de, Ülkemizin yararına, Emily ve ekibinin ilk protokollerle ilgili yapılması gerekeni yapmasını tavsiye ediyorum ve ekibime de aynısını yapmasını söyledim” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDnin 45inci Başkanı Donald TrumpBaşkanlık DevriBiden
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa'da polis ile mülteciler arasında arbede
Fransa'da polis ile mülteciler arasında arbede
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den 27 yıl sonra Ağdam’a ilk ziyaret
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den 27 yıl sonra Ağdam’a ilk ziyaret
İspanya Kralı 6. Felipe karantinada!
İspanya Kralı 6. Felipe karantinada!
Bill Gates: Tüm Covid-19 aşılarının işe yarayacağından eminim
Bill Gates: Tüm Covid-19 aşılarının işe yarayacağından eminim
Sarkozy yolsuzluktan bugün hakim karşısına çıkacak
Sarkozy yolsuzluktan bugün hakim karşısına çıkacak
Putin: Azerbaycan’ın ayrılmaz parçasıdır
Putin: Azerbaycan’ın ayrılmaz parçasıdır
Novavax'tan aşı açıklaması!
Novavax'tan aşı açıklaması!
İsrail, Gazze Şeridi'ni bombaladı
İsrail, Gazze Şeridi'ni bombaladı
Almanya, Ülkücü derneklerini takip kararı aldı
Almanya, Ülkücü derneklerini takip kararı aldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma