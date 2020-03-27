Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Futbol camiasından Yusuf Günay'a geçmiş olsun mesajları
Futbol camiasından Yusuf Günay'a geçmiş...
Avcılar ve Zeytinburnu'nda "Yüzde 50"denetimi
Avcılar ve Zeytinburnu'nda "Yüzde 50"denetimi
Dilek'in babası: Büyük acı yaşıyorum
Dilek'in babası: Büyük acı yaşıyorum
Diyanet, hac işlemlerini erteledi
Diyanet, hac işlemlerini erteledi
Dışişleri: Türkiye, Doğu Akdeniz'de haklarını korumaya devam edecek
Dışişleri: Türkiye, Doğu Akdeniz'de haklarını...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Trump: ABD ile Çin Covid-19 salgınında birlikte çalışacak

ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19 salgını ile mücadelede, ülkesi ve Çin'in birlikte çalışacaklarını söyledi.

27 Mart 2020 Cuma 13:47
0 Okunma
Trump: ABD ile Çin Covid-19 salgınında birlikte çalışacak

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, yaptığı telefon görüşmesinin ardından Twitter üzerinden bir açıklama yapan Trump, Xi ile Covid-19 salgınına ilişkin olarak ayrıntılı bir konuşma yaptıklarını vurgulayarak, "Çin'in başından çok şey geçti ve virüs hakkında güçlü bir anlayış geliştirdiler. Yakın çalışmalar içindeyiz. (Çin'e) çok saygı duyuyorum!" dedi.  

Xi de, Trump'a Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Çin'in destek vereceğini ifade etti. Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Xi'nin salgın hakkında Çin'in şeffaf ve açık olduğunu Trump'a tekrar vurguladığı ifade edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı Donald TrumpCovid19 SalgınıÇin Ve ABD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'da koronavirüs bilançosu artıyor
İran'da koronavirüs bilançosu artıyor
Koronavirüs salgınında ölü sayısı 24 bin 77’ye yükseldi
Koronavirüs salgınında ölü sayısı 24 bin 77’ye yükseldi
İspanya’da 24 saatte koronavirüsten 655 ölüm
İspanya’da 24 saatte koronavirüsten 655 ölüm
ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı bini geçti
ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı bini geçti
Kraliçe Elizabeth’ten ‘sağlıklıyım’ mesajı
Kraliçe Elizabeth’ten ‘sağlıklıyım’ mesajı
KKTC'DEN FLAŞ KARAR!
KKTC'DEN FLAŞ KARAR!
İran'da koronavirüs nedeniyle 143 kişi daha hayatını kaybetti
İran'da koronavirüs nedeniyle 143 kişi daha hayatını kaybetti
Prens Charles’ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Prens Charles’ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Kosova’da koronavirüsle mücadeleye Mehmetçik eli değdi
Kosova’da koronavirüsle mücadeleye Mehmetçik eli değdi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı