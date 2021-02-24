TRT World’de küresel pandemi ve aşı diplomasisi masaya yatırılıyor

İSTANBUL - Tüm dünya koronavirüsle mücadele etmeye devam ederken, 2021 yılının başından itibaren küresel aşı temin etme yarışı da hızlandı. Sputnik V, Pfizer-BioNtech, Moderna, Oxford-AstraZeneca, ve Sinovac gibi aşılar küresel pazarda yerini aldıkça, devletler de hızlı bir şekilde bu aşıları satın alıp kendi ülkelerinde dağıtma yarışına girdi. Söz konusu rekabetçi ortam koronavirüs aşıları konusunda yaşanan "eşitsizlikleri" de gün yüzüne çıkardı.Yaşanılan bu eşitsizlik ise TRT World Forum ile TRT World Citizen iş birliği tarafından düzenlenen “Küresel Pandemi ve Aşı Diplomasisi” oturumunda masaya yatırılacak. Tartışmanın moderatörlüğünü Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve TRT World Araştırma Merkezi Kıdemli Üyesi Talip Küçükcan yapacağı açıklandı. Oturumun konukları arasında ise, Dünya Sağlık Örgütü’nün Türkiye Sağlık Güvenliği Projesi Koordinatörü Irshad Ali Shaikh, Exeter Üniversitesi Tıp Fakültesi Kıdemli Klinik Öğretim Görevlisi Bharat Pankhania ve Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktör Yardımcısı Ahmed Ogwell Ouma yer alacak.



KOVİD-19'UN HALK SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLER MASAYA YATIRILACAK

Koronavirüsün küresel halk sağlığı üzerindeki etkilerinin tartışılacağı oturumda ayrıca aşı diplomasisinin ortaya çıkışı, aşı milliyetçiliği ve aşı rekabetinin sonuçları da tartışılacak. Bu akşam saat 20.00’de düzenlenecek oturum, TRT World Forum’un Yotube (@trtwordlforum), Facebook (@trtwordlforum), Twitter (@trtwordlforum) ile TRT World Citizen’ın Twitter (@TRTWorldCitizen) ve Facebook (@trtworldcitizen) hesaplarından canlı olarak takip edilebilecek. Oturumun soru cevap bölümünde ise izleyiciler konuklara sorularını iletebilecek.