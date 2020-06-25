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Tramvayın çarptığı Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Avusturya’nın başkenti Viyana’da tramvayın çarptığı Hülya Y. adlı Türk vatandaşı hayatını kaybetti.

25 Haziran 2020 Perşembe 10:10
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Tramvayın çarptığı Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Avusturya'nın başkent Viyana’nın 12’inci bölgesindeki tramvay durağının yakınında dengesini kaybetmesi sonucu seyir halinde bulunan 62 numaralı tramvayın önüne düşen Hülya Y. hayatını kaybetti. Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirinin edindiği bilgiye göre, dün öğle saatlerinde evine giderken başının dönmesi sonucu aniden dengesini kaybeden genç kadının seyir halindeki tramvayın önüne düştüğü belirtildi. Seyir halinde ilerleyen tramvayın vatmanın durma çalışmaları çaba vermezken Hülya. Y'nin olay yerinde feci şekilde can verdiği öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvusturyaTramvayTürk VatandaşıTrafik KazasıKazaViyana
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