KKTC’deki “Taşınmaz Mal Komisyonu” (TMK) lağvedilmelidir. Çünkü TMK AİHM’nin Türkiye’yi Kıbrıs’ta ‘işgalci’, ‘davalı-sanık’ ve TMK’yı da Türkiye’nin yargı sisteminin bir ‘alt organı’ kabul eden kararına göre kurulmuştur.

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Emekli Büyükelçi Tugay Uluçevik, KKTC’deki Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “KKTC’deki “Taşınmaz Mal Komisyonu” (TMK) lağvedilmelidir.” dedi.

Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Uluçevik şunları söyledi:

“Daha önce de belirttim; tekrarlıyorum. KKTC’deki “Taşınmaz Mal Komisyonu” (TMK) lağvedilmelidir. Çünkü TMK AİHM’nin Türkiye’yi “Kıbrıs’ta” “işgalci”, “davalı -sanık” ve TMK’yı da Türkiye’nin yargı sisteminin bir “alt organı” kabul eden kararına göre kurulmuştur.

KKTC TMK’yı lağvetmelidir. Çünkü, AİHM’ni Türkiye’yi Kıbrıs’ta Rumlara tazminat ödemeye mahkûm eden zihniyetinin ürünüdür.

KKTC TMK’yı lağvetmelidir: Çünkü, AİHM’nin Kıbrıs Rum Davacı “Xenides-Arestis” in Türkiye aleyhine açtığı Dava (Xenides-Arestis v. Turkey) üzerine verdiği Kararın hükümlerine göre kurulmuştur. Kararı okumanızı dilerim: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-71800%22]}

KKTC TMK’yı lağvetmelidir: Çünkü, AİHM’nin KKTC’ni yok hükmünde kabul eden anlayışına dayalı karaların ürünü olan TMK’nın, KKTC’nin açıkladığı ve TC’nin kesin destek verdiği “egemen eşitli temelinde iki devletli çözüm” teziyle bağdaşmaz. KKTC'nin varlığını inkâr demektir.

Bu konuda daha fazla bilgi almak isteyen dostlarım “Pirus Zaferi” başlıklı 14 Mart 2010 tarihli makalemi https://cumhuriyet.com.tr/haber/pirus-zaferi-127026 okuyabilirler.”