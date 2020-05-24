TİKA’dan Ukrayna’da 600 aileye gıda ve hijyen malzemesi desteği

Gıda ürünleri ve koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede kullanılan kişisel koruma malzemelerinden oluşan destek Kiev, Herson ve Odesa bölgelerindeki 600 aileye ulaştırıldı. TİKA'dan yapılan açıklamada, "Ramazan ayının dayanışma ruhunu yansıtan destek, salgının etkisiyle yaşam koşulları daha da zorlaşmış olan nüfusu hedef alıyor" ifadesinde bulunuldu.

Program kapsamında, Ukrayna’nın başkenti Kiev’in yanı sıra, Kırım Tatarlarının ve Ahıska Türklerinin yoğun olarak yaşadığı Herson bölgesinde ve Gagauz Türklerinin yoğun olarak yaşadığı Odesa Bölgesinde, kırsal kesimde yaşayan ailelere destek sağlandı. TİKA, bu bölgelerde eğitim, sağlık ve su temini gibi alanlarda hayata geçirdiği projelerle, bölge halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesine destek sağlıyor.