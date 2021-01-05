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“Terör örgütü PKK Kerkük’te uyuşturucu ticareti yapıyor”

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, terör örgütü PKK’nın Kerkük bölgesinde uyuşturucu ticareti yaptığını açıkladı. Salihi, DHA’ya yaptığı açıklamada, terör örgütünün son dönemde Kerkük bölgesindeki silahlı faaliyetlerinin Türkmenlerin can güvenliğini tehdit ettiğini, uyuşturucu ticaretiyle de gençleri zehirlediğini söyledi. Terör örgütünün bölgede oluşturduğu tehdidin dikkate alınması gerektiğini belirten Salihi, terörist PKK’nın varlığına son verilmesi için Irak, Türkiye ve İran’ın güç birliği yapması gerektiğini söyledi.

05 Ocak 2021 Salı 16:14
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“Terör örgütü PKK Kerkük’te uyuşturucu ticareti yapıyor”

İSTANBUL - Irak Türkmen Cephesi ((ITC) Başkanı Erşat Salihi, terör örgütü PKK’nın Kerkük’te Türkmenler için tehdit oluşturacak terör faaliyetlerini artırdığına dikkat çekerek, suikast saldırılarından sonra uyuşturucu ticareti de yaptığını açıkladı. DHA’ya konuşan Salihi terör örgütü PKK’nın Kerkük ve bu bölgedeki varlığına son verilmesi için Irak, Türkiye ve İran’ın ortak hareket etmesi, güç birliği yapması gerektiğini söyledi.

“TERÖR ÖRGÜTÜ UYUŞTURUCU TİCARETİNİ KERKÜK’E TAŞIDI”

Irak Anayasası’nın önemli maddelerinden birinin ülke içinde terör örgütlerinin barındırılmaması ve komşu ülkeleri etkilememesi için gereken mücadelenin yapılması olduğunu belirten Salihi, şöyle konuştu, “Merkezi Irak hükümetinin bu konuya çok önem vermesi gerekiyor. Terör örgütünün Irak topraklarını kullanması, hem ülke için hem de komşuları olan Türkiye ve İran için güvenlik boşluğuna neden olur. Maalesef PKK terör örgütü son dönemde Irak Türkmenlerinin can güvenliğini tehdit ediyor. Suikast saldırıları, Türkmenlerin özellikle işyerlerine yönelik tehditler gerçekleşiyor. Türkmenlerin tehdit edilmesi, özellikle Türkmen cephesine yönelik suikastların arkasında PKK terör örgütünün arkasında olduğu belli. İki yıl önce ofis müdürümüz terör örgütü PKK tarafından öldürüldü. Ancak emniyet güvenlik güçleri bunu ortaya çıkartmakta sınıfta kaldı. Bu durum Iraklı yetkilerin de bilgileri dahilinde. Son günlerde de terör örgütü uyuşturucu madde ticaretini Kerkük ve yakın bölgesine taşıdı. Biz bunları bilgi ve belgelere dayalı olarak konuşuyoruz.”

Irak istihbaratının geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Kerkük’te önemli bir uyuşturucu şebekesini ele geçirdiğini belirten Salihi “Uyuşturucu tacirlerinin Ranya ve Kalar bölgesinden oldukları öğrenildi. Kerkük polis teşkilatı soruşturmayı başlattıktan sonra, başka tarafların baskısı sonucu bir uyuşturucu taciri serbest bırakıldı. PKK terör örgütü, bu gibi uyuşturucu teşkilatlarıyla uyuşturucu maddeleri Kuzey Irak’tan Kerkük’e, Kerkük’ten de Güney Irak’a intikal ettiriyor. Örgütün uyuşturucu ticaretinin Irak hükümeti ve yerel hükümetler tarafından dikkate alınması gerekiyor” dedi.

“SİNCAR’DAN ÇIKARTILACAK TERÖRİSTLERİ KERKÜK’E TAŞINMASI TEHLİKESİ VAR”

Örgütün Kerkük’teki terör eylemlerinin durdurulması için ciddi bir mücadele verilmediğini söyleyen Salihi, Sincar anlaşmasından sonra bölgeden çıkartılan teröristlerin Kerkük’e getirilmesi ihtimali olduğunu da ifade etti. ITC Başkanı Salihi “Bu durum daha büyük sıkıntı olur, polis ve güvenlik teşkilatları bu gibi konularda daha ciddi olmalılar, merkez hükümetten daha fazla destek almaları gerekiyor. Terör örgütü Sincar’dan çıkartıldığı zaman Mahmur’a getirilebilirler, o bölge Kerkük’e çok yakın. Süleymaniye hükümeti daha aktif olmalı, Garmiyan, Kifrei ve Kalar bölgesinde terör örgütüne ciddi bir şekilde fırsat verildi. Bu durumdan Kuzey Irak yönetimi de zarar görüyor. Merkezi hükümet de biliyor, Erbil ve Süleymaniye hükümetleri de buna vakıftır” diye konuştu.
 

“TERÖR ÖRGÜTÜ AVRUPA’DAN TOPLADIĞI HARAÇLARLA KERKÜK’TE UYUŞTURUCU SATIYOR”
 

Örgütün bu bölgedeki faaliyetleri sadece Irak, Türkiye, İran ve Suriye değil AB’nin de sorunu olduğunu söyleyen Salihi “Terör örgütü Avrupa ülkelerinde haraç toplayıp burada Türkmenler’e yönelik suikastlar yapıyor. Bu durumda Avrupa ülkeleri de suçludur. İnsan hakları örgütlerine de sesleniyorum. O uyuşturucuların, silahların, Irak Türkmenlerine karşı kullanılmasında AB ülkeleri de dikkat etmelidir.  Çünkü yeri geldiğinde belki de uluslararası taraflara da dava açarız. Avrupa ülkelerinden terör örgütü PKK’ya yardım eli uzatıldığında, onların kurşunlarıyla Irak vatandaşları, Türkmenler, Sünni Araplar ve Yezidilere suikastler gerçekleşiyor. AB ülkeleri kendilerini suçlu hale getiriyor” dedi.
 

“IRAK, TÜRKİYE, İRAN ORTAK HAREKET ETMELİ”

Irak’ın ordusu ve istihbarat birimleri, polis teşkilatının güçlü olduğunu ancak bu gibi bir meselenin tek başına Irak hükümeti ile çözülemeyeceğini belirten Salihi “Irak, Türkiye ve İran istihbaratıyla birlikte ortak operasyonlar gerçekleşmeli. İran kendini uzak tutarsa onun da gelecekte başı belaya girer.  Nasıl ki İran’a karşıt olan Halk Mücahitleri denilen örgütün oradan çıkartılıp başka ülkelere gönderilmiştir. PKK terör örgütünün Irak toplarından çıkartılmaları elzemdir” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat SalihiTerör örgütü PkkUyuşturucu Ticareti
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