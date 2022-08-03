Tayvan lideri Ing-wen: Ziyaret, dünyaya bir mesaj veriyor

Ing-wen, açıklamasında, “Pelosi ile tanışmak ve Tayvan'a uzun süredir devam eden desteğini tanımak bir zevk. Ziyaretiniz yalnızca ABD kongresinin ikili ilişkilere verdiği güçlü desteği yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda dünyaya demokrasilerin ortak zorluklar karşısında bir arada durduğuna dair bir mesaj da veriyor” dedi.

“UĞURLU BULUTLAR NİŞANI’NI ALMAK BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ONURDU”

Beraberindeki 5 kişilik heyetiyle gerçekleştirdiği Asya turu kapsamında Tayvan’ı ziyaret eden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen’le bir araya geldi.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Pelosi, “Heyetimiz bugün Tayvan Devlet Başkanı Ing-wen ile görüşme ayrıcalığına sahip oldu. Amerika ve Tayvan'ın ekonomik bağlarımızı nasıl derinleştirebileceğini, güvenlik ortaklığımızı nasıl daha da güçlendirebileceğini ve ortak demokratik değerlerimizi nasıl savunabileceğini tartıştık” ifadelerini kullandı.

Pelosi ayrıca, kendisine ‘Uğurlu Bulutlar Nişanı’ adı verilen madalya verildiğini belirterek, “Ayrıca Tayvan Devlet Başkanı Ing-wen’den, değerli dostluğumuzun bir sembolü olan Özel Büyük Kordonlu Uğurlu Bulutlar Nişanı’nı almak benim için büyük bir onurdu. Şüphesiz ki, Amerika, şimdi ve gelecek on yıllar boyunca Tayvan halkına olan bağlılığımızda sarsılmaz olmaya devam ediyor” dedi.