Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Bu çiçeği koparana 146 bin lira ceza
Bu çiçeği koparana 146 bin...
Aromalı dudak nemlendiricisi uyarısı
Aromalı dudak nemlendiricisi uyarısı
Beşiktaş’ta hazırlıklar sürüyor
Beşiktaş’ta hazırlıklar sürüyor
Uludağ'da kar yağışı
Uludağ'da kar yağışı
Eyüpsultan'da jandarmadan denetim
Eyüpsultan'da jandarmadan denetim
İş fırsatları için hemen tıkla!

Tatil yapmak isteyenleri Kuzey Kıbrıs'a bekliyorum

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm Bakanı Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs olarak koronavirüsü (Covid-19) yendiklerini belirterek, "Türkiye'de yurtdışında tatil yapmak isteyenleri Kuzey Kıbrıs'a bekliyorum" çağrısı yaptı.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 16:55
0 Okunma
Tatil yapmak isteyenleri Kuzey Kıbrıs'a bekliyorum

LEFKOŞA -  Üstel, mart ayından itibaren koronavirüsle mücadelede önemli adımlar attıklarını ifade etti. "36 gündür ülkemizde bir vaka ortaya çıkmadı. Bir başarı hikayesinden bahsediyoruz" diyen Üstel, "Koronavirüs salgını ile mücadeleyi çok başarılı bir şekilde yaptık" dedi. Koronavirüsle mücadelede halkın kurallara itina ile uyduğunu kaydeden Üstel, "Yavaş yavaş sektörleri çalışma hayatını kazandırmaya başladık. Bunlar için belirli kriterler ortaya koyduk" dedi. 1 Haziran'dan itibaren turizm sektöründe açılmaların olacağını söyleyen Bakan Üstel, "Otellere eğitim verilecek. Güvenli sertifikası alanlar açılacak. Otellerimizin kapılarını açarken, şu anda iç turizmi hareketlendirme adımı. Aslında bu dışa açılım öncesinde bir ön prova" dedi.


15 HAZİRAN'DAN DIŞA AÇILIM


Ada'ya dışarıdan turistlerin gelmesi ile ilgili sürecin 15 Haziran ile 1 Temmuz arasında olabileceğine işaret eden Üstel, "Ülkemize bir turist gelecekse bununla ilgili her türlü önlemlerin alınması çalışması yapılıyor. Kriterleri belirlemek için ilgili taraflarla çalışmalarımız devam ediyor. Bu sezon turizmde büyük sıkıntı yaşadık. Ama inanıyorum ki 2021 yılı turizmde KKTC için çok başarılı olacak diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.


'GÜVENLİ ADAYIZ'


Kuzey Kıbrıs'ın güvenli bir ülke olduğuna vurgu yapan KKTC Turizm Bakanı Üstel, "İnsanlarımız bizleri aramaya başladı, 'Ne zaman açacaksınız turizmi, gelmek istiyoruz' diye. Güvenli adayız, güvenli tesislerimiz var. Ülkeye gelecek turistler konusunda da halkımızı bilinçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı. "Kolay bir süreçten geçmiyoruz" sözlerini kullanan Ünal Üstel, "Anavatan Türkiye'de tatil yapmak isteyenlerin KKTC'yi seçmelerini istiyoruz. Bizim en büyük pazarımız her zaman yanımızda olan Anavatanımız" dedi.


İŞTE OTELLERDE ALINACAK ÖNLEMLERDEN ÖNE ÇIKANLAR


Otellerde alınacak önlemler ise şöyle sıralandı:

“Tüm otellerde hijyen güvenlik protokolü uygulanacak. Ada'ya gelecek turistten PCR testi istenecek. SPA, hamam, sauna bölümleri ilk aşamada açılmayacak. Otele girişlerde misafirler ve tüm personel tek kullanımlık maske ve eldiven kullanacak. Resepsiyon girişine termal kamera konulacak. Bavullar dezenfekte edildikten sonra odalara çıkarılacak. Odalarda tek kullanımlık malzemeler kullanılacak. Odalar en az 6 saat boş bırakılacak, dezenfekte edildikten sonra misafir kabul edilecek. Otellerin restoranlarında 10 metrekarede 4 kişi olacak şekilde düzenleme yapılacak. Plajlarda şezlong ve şemsiyeler 2 metre aralıkla yerleştirilecek.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm Bakanı Ünal ÜstelKuzey KıbrısKoronavirüsTatil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüs ABD yargısını değiştirdi
Koronavirüs ABD yargısını değiştirdi
MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ: ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?
MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ: ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?
Köln’de Ramazan ayının son Cuma namazı açık alanlarda kılındı
Köln’de Ramazan ayının son Cuma namazı açık alanlarda kılındı
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Pakistan’da can kaybı 97’ye yükseldi
Pakistan’da can kaybı 97’ye yükseldi
Cemal Kaşıkçı’nın oğlu, babasının katillerini affetti
Cemal Kaşıkçı’nın oğlu, babasının katillerini affetti
İran’ın dini lideri Hamaney’den siyonizm için ‘koronavirüs’ benzetmesi
İran’ın dini lideri Hamaney’den siyonizm için ‘koronavirüs’ benzetmesi
ABD’de valilik binası önünde 'saç tıraşı' protestosu
ABD’de valilik binası önünde 'saç tıraşı' protestosu
Ukrayna'da normalleşmenin ikinci aşaması başladı
Ukrayna'da normalleşmenin ikinci aşaması başladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı