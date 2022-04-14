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"Tarihimizde karşılaşılan en büyük zorluk"

Sri Lanka Cumhurbaşkanı: Mevcut ekonomik kriz, tarihimizde karşılaşılan en büyük zorluk

14 Nisan 2022 Perşembe 14:55
"Tarihimizde karşılaşılan en büyük zorluk"

SRİ LANKA - 1948’teki bağımsızlıktan bu yana en kötü ekonomik krizin yaşandığı Sri Lanka’da Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa açıklama yaptı. Rajapaksa “Mevcut ekonomik ve küresel krizler, yakın tarihimizde biz Sri Lankalıların karşılaştığı en büyük zorluk haline geldi” dedi.

Ekonomik kriz sebebiyle ticari başkent Colombo'da, cumhurbaşkanının konutuna yakın bir sahil şeridi olan Galle Face'de yoğun protestolar yapılırken Cumhurbaşkanı Rajapaksa Güney Doğu Asya’da kutlanan Sinhalese ve Tamil yeni yılı sebebiyle açıklama yaptı. Açıklamasında ekonomik krize değinen Cumhurbaşkanı, “Mevcut ekonomik ve küresel krizler, yakın tarihimizde biz Sri Lankalıların karşılaştığı en büyük zorluk haline geldi… Birlik ve beraberlik içinde bu zorluğun üstesinden gelmeliyiz. İmtihanlar karşısında yaşanılan zorluklar çok. Hükümet, bu imtihanları doğru bir şekilde anlayarak insanların normal yaşamını mevcut karmaşık durumdan korumak için önlemler alıyor” dedi.

YENİ MERKEZ BANKASI BAŞKANI VE MALİYE BAKANI

2019’da göreve gelen ‘Gota’ lakaplı Cumhurbaşkanı Rajapaksa mevcut ekonomik kriz sebebiyle geçen hafta Merkez Bankası’na ve Maliye Bakanlığı’na yeni atamalar gerçekleştirdi. Diğer yandan Rajapaksa, ülkedeki tüm siyasi partilere seslenerek devam eden ulusal krize ortak çözüm bulmak için bir araya gelmeye davet etti. Cumhurbaşkanı çağrısında “Bunu milli bir ihtiyaç olarak kabul ederek, tüm vatandaşlar ve gelecek nesiller için birlikte çalışmanın zamanı gelmiştir. Cumhurbaşkanı, bu ulusal krize çözüm bulmak için Parlamento'da temsil edilen tüm siyasi partileri bakanlık portföylerini kabul etmeye davet ediyor” ifadelerini kullandı.

YAŞAMI TEHLİKEYE SOKAN SAĞLIK KRİZİ

Sri Lanka’da temel gıdanın üretim yerine ithale dayanması sebebiyle son yıllarda yaşanan Kovid-19 salgını ve Ukrayna Savaşı sebeplerinden dolayı yükselen küresel ulaştırma fiyatları ülkede beslenmeyi zor duruma soktu. Artan petrol fiyatlarından dolayı ülkenin birçok yerine elektrik verilememesi, gaz lambaları için benzin istasyonlarında gaz kuyruklarına neden oldu. Sağlık Bakanlığı geçen haftalarda yaşamı tehdit eden kanser ilaçları ve bebekler için entübasyon tüpleri gibi temel tıbbi malzemelerin ve ilaçların bulunamadığı gerekçesiyle ‘Sağlık OHAL’i ilan etmişti.

CUMHURBAŞKANI’NIN KARDEŞİ VE BAŞBAKAN MAHİNDA HALKA ÇAĞRIDA BULUNDU

Cumhurbaşkanı Gotabaya’nın kardeşi ve ülkenin Başbakanı Mahinda Rajapaksa, Galle Face’de protesto yapan halka seslenerek “Şu anda Galle Face'deki protestolara katılan vatandaşlarla, düşüncelerini ve şikayetlerini duymak için görüşmeye istekli ve hazırım” dedi. Rajapaksa ailesi, Sri Lanka'nın en güçlü ailelerinden ve yirmi yıldan fazla bir süredir ülkenin siyasetinde rol oynamaktadır.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sri Lanka CumhurbaşkanıEkonomik Kriz
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