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Taliban'dan FBI’ın en çok arananlar listesinde bulunan İçişleri Bakanı için yanıt

09 Eylül 2021 Perşembe 13:31
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Taliban'dan FBI’ın en çok arananlar listesinde bulunan İçişleri Bakanı için yanıt

AFGANİSTAN -  ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) ‘En Çok Arananlar’ Listesi’nde bulunan Sirajuddin Haqqani’nin, Taliban’ın kurduğu hükümette İçişleri Bakanı olmasının ardından bugün resmi açıklama yapan Taliban, bu durumun Doha Anlaşması’na aykırı olduğunu belirtti.     


 

Taliban tarafından kurulan hükümette İçişleri Bakanı olarak atanan Molavi Siraj udin Haqqani’nin, FBI’in ‘En Çok Arananlar’ listesinde olmasıyla gündeme gelmesinin ardından Taliban’dan bugün açıklama geldi. Taliban’ın Sözcüsü Zabihullah Mujahid’in paylaştığı açıklamada, Haqqani ailesinin üyelerinin ABD’de kara listede olduğu belirtilerek bu durumun Doha Anlaşması’nın ihlali olduğu ifade edildi.  


 

‘AYRI BİR ADI VEYA ÖRGÜTSEL YAPISI YOKTUR’


 

Taliban’ın Sözcüsü Zabihullah Mujahid’in paylaştığı açıklamada “Pentagon yetkilileri, İslam Emirliği'nin bazı kabine üyelerinin veya rahmetli Haqqani Sahib'in aile üyelerinin ABD'nin kara listelerinde olduğunu ve hala hedefte olduğunu belirtti. İslam Emirliği bu pozisyonu Doha Anlaşması'nın açık bir ihlali olarak görüyor” ifadeleri yer aldı. Açıklamada “Haqqani Sahib'in ailesi, İslam Emirliği'nin bir parçasıdır ve ayrı bir adı veya örgütsel yapısı yoktur” dendi.


 

FBI EN ÇOK ARANANLAR LİSTESİ


 

FBI arananlar listesinde Haqqani için verdiği detayda “Sirajuddin Haqqani Ocak 2008'de Afganistan'ın Kabil kentinde bir otele düzenlenen ve biri Amerikan vatandaşı olmak üzere altı kişiyi öldüren saldırıyla ilgili olarak sorgulanmak üzere aranıyor. Afganistan'daki ABD ve koalisyon güçlerine yönelik sınır ötesi saldırıları koordine ettiğine ve katıldığına inanılıyor. Haqqani'nin 2008 yılında Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai'ye yönelik suikast girişiminin planlanmasında da rol oynadığı iddia ediliyor” ifadeleri yer alıyor.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Talibanİçişleri Bakanı Için YanıtFBI
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