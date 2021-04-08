Tabuttan çıkarak seçmenden oy istedi

MEKSİKA - Meksika'da 6 Haziran'da gerçekleştirilecek genel seçimde adayların seçim kampanyaları görenleri şaşırttı. Partido Encuentro Social (PES) partisinden milletvekili adayı olan politikacı Carlos Mayorga, seçmenlerine tabutun içinden çıkarak seslendi. Seçime 2’nci bölgeden aday olan Mayorga, bölgenin yıllardır siyasetçiler tarafından ilgisiz bırakıldığına atıfta bulunarak, " Bölge yılladır ilgisizlikten yaralandı, hatta öldü" dedi. Bölgeye gösterilmeyen ilgiye dikkat çekmeye çalıştığını ifade eden Mayorga, seçim kampanyası boyunca seçmene tabuttan çıkarak sesleneceğini ifade etti.