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Suriye'nin kimyasal silah beyanı doğru değil

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin dün düzenlenen video konferans toplantısında konuşan Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Genel Direktörü Fernando Arias, Suriye rejiminin 2014 yılında kimyasal silah stoklarını yok ettiğine dair açıklamasının doğru ve eksiksiz olarak kabul edilemeyeceğini ifade etti.

12 Aralık 2020 Cumartesi 16:20
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Suriye'nin kimyasal silah beyanı doğru değil

SURİYE - Direktör Arias, OPCW Deklarasyon Değerlendirme Ekibi ile Suriye rejimi arasındaki yirmi üçüncü tur istişarelerin 22 Eylül ile 3 Ekim tarihleri arasında Şam'da gerçekleştiğini belirterek, Suriye rejiminin “hiçbir zaman kimyasal silah üretiminde kullanılmamıştır” şeklinde beyan ettiği tesisten numune alındığını söyledi. Buna göre, alınan numunelerin tesiste kimyasal silah sinir ajanlarının üretiminin ve silahlandırılmasının ‘bu tesiste’ gerçekleştiğini gösterdiğini belirtti.

OPCW Genel Direktörü Fernando Arias toplantıda, elde ettikleri verilerle Suriye beyanlarını ilişkilendirerek “Bugüne kadar, boşluklar göz önüne alındığında,  tutarsızlıklar ve uyuşmazlıklar netliğe kavuşmadı, Suriye tarafından sunulan beyanname hala doğru ve eksiksiz kabul edilemez” dedi.

SURİYE HAVA KUVVETLERİ SARİN VE KLOR KULLANDI

OPCW Genel Direktörü Fernando Arias konuşmasında, Soruşturma ve Tanımlama Ekibi’nin nisan ayındaki ilk raporunda, Suriye Arap Hava Kuvvetleri'ne mensup kişilerin Mart 2017'de Ltamenah'ta üç kez kimyasal silah kullandıklarına inanmak için makul gerekçeler olduğu sonucuna varıldığını ifade etti.

Arias, raporda saldırılardan birinde iki kez sarin ve klor kullanıldı ve temmuz ayında Suriye'den Ltamenah'daki saldırılarda kullanılan kimyasal silahları 90 gün içinde ilan etmesini talep eden bir karar alındığını söyledi. Suriye rejiminin belirtilen hiçbir talebi yerine getirmediğini ifade eden Arias, Suriye’den hali hazırda mevcut kimyasal stoklarıyla ilgili de bilgi talebi yapıldığını da ayrıca ifade etti.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler Güvenlik KonseyiKimyasal SilahSuriyeFernando AriasSuriye Rejimi
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