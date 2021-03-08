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Sudan’da havadaki uçağın pilotuna kedi saldırdı

Sudan'ın Hartum kentinden Katar'ın başkenti Doha'ya gitmek üzere kalkan uçakta kalkıştan kısa bir süre sonra uçağın pilotuna kedi saldırdı. 30 dakika havada kalan uçağın daha sonra acil iniş yaptığı ifade edildi.

08 Mart 2021 Pazartesi 13:52
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Sudan’da havadaki uçağın pilotuna kedi saldırdı

SUDAN - Sudan'ın Hartum kentinden Katar'ın başkenti Doha'ya gitmek üzere kalkan Boeing 737 tipi yolcu uçağında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Sudan'ın Hartum kentinden kalkan ve Katar'ın başkenti Doha'ya gitmek üzere kalkan Boeing 737 tipi yolcu uçağında pilota bir kedinin saldırdığı ifade edildi. Kedinin nereden geldiği bilinmezken, bir kedinin aniden kokpitteki birinci pilota aniden saldırdığını ifade eden yerel medya, havada 30 dakika kalan uçağın daha sonra Hartum’a kentine dönerek, acil iniş yaptığı aktarıldı. Uçağın kabin ekibi, kedinin uçağa nasıl bindiğini araştırdıklarını kaydederek, kedinin uçağın uçuş öncesi yapılan temizlik sırasında binmiş olabileceğini tahmin ettiklerini söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Havadaki Uçağın Pilotuna Kedi SaldırdıSudan
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