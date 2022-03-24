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Stoltenberg: Putin büyük bir hata yaptı

24 Mart 2022 Perşembe 10:57
Stoltenberg: Putin büyük bir hata yaptı

BELÇİKA - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi öncesinde basın mensuplarına açıklama yaptı. Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Putin’in büyük bir hata yaptığını ifade ederek, “Ukrayna halkının gücünü, Ukrayna halkının ve silahlı kuvvetlerinin cesaretini hafife aldı” dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, basın mensupların yaptığı açıklamada, “Başkan Putin, bağımsız egemen bir ulusa karşı savaş açarak büyük bir hata yaptı. Ukrayna halkının gücünü, Ukrayna halkının ve silahlı kuvvetlerinin cesaretini hafife aldı. Beklediklerinden çok daha fazla dirençle karşılaşıyorlar” dedi.

“NATO HER TÜRLÜ TEHDİDE HAZIRDIR”

Kimyasal silah kullanımının uluslararası hukuka aykırı olduğunu, bunun geniş ve ciddi sonuçları olacağını vurgulayan Stoltenberg, “Kimyasal silahların herhangi bir şekilde kullanılması, çatışmanın doğasını temelden değiştirecek ve uluslararası hukukun ihlali olacaktır. Bu durumun geniş ve ciddi sonuçları olacaktır. NATO, müttefiklerini her türlü saldırıdan korumaya, savunmaya ve herhangi bir saldırıya tepki vermeye hazırdır” dedi.

“ÇİN’İ DÜNYANIN GERİ KALANINA KATILMAYA ÇAĞIRIYORUZ”

Stoltenberg, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda NATO’nun Çin’i dünyanın geri kalanına katılmaya çağırdığını belirterek, “Çin'i, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini açıkça kınaması, Rusya’ya yönelik siyasi ve maddi destek sağlamamak için dünyanın geri kalanına katılmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
NATO Genel Sekreteri Jens StoltenbergBelçikaRusyaUkrayna Savaşı
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