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Stoltenberg: Müttefikler, Ukrayna’ya ihtiyacı olan ağır silahları sağlamaya kararlı

15 Haziran 2022 Çarşamba 14:55
Stoltenberg: Müttefikler, Ukrayna’ya ihtiyacı olan ağır silahları sağlamaya kararlı

BELÇİKA - Belçika’nın başkenti Brüksel’de NATO Savunma Bakanları toplantıları öncesinde basına konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Müttefikler, ağır silahlar ve uzun menzilli sistemler de dahil olmak üzere Ukrayna'nın üstün gelmesi için ihtiyaç duyduğu askeri teçhizatı sağlamaya devam etmeye kararlıdır. Bosna Hersek ve Gürcistan da dahil olmak üzere risk altındaki diğer ortaklar için pratik desteğin nasıl artırılacağını da tartışacağız” dedi.


 

Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları toplantıları öncesinde basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Stoltenberg, iki hafta içinde tüm NATO liderleriyle İspanya’nın başkenti Madrid’de bir araya geleceklerini belirterek, Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa-Atlantik güvenliğine en büyük tehdidi oluşturduğunu, Rusya’nın Ukrayna halkına karşı ‘acımasız bir yıpratma savaşı’ yürüttüğünü ve büyük ölçekte ölüme ve yıkıma neden olduğunu söyledi.


 

UKRAYNA, GÜRCİSTAN, İSVEÇ, FİNLANDİYA VE AB İLE GÖRÜŞÜLECEK


 

Daha da tehlikeli hale gelen dünyada, NATO’yu güçlendirmeleri ve ortakları daha fazla desteklemeleri gerektiğini söyleyen Stoltenberg, “Bu haftaki savunma bakanları toplantısında yapacağımız şey de bu” dedi. Bu akşam ise Ukrayna, Gürcistan, İsveç, Finlandiya ve Avrupa Birliği (AB) ile görüşeceklerini belirten Stoltenberg, bunun Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov’un, Ukrayna’nın acil ihtiyaçları konusunda bilgilendirme yapması için ve de NATO müttefiklerinin Ukrayna’ya yeni destek açıklamaları yapmaları için bir fırsat olacağını söyledi. Stoltenberg, “Müttefikler, ağır silahlar ve uzun menzilli sistemler de dahil olmak üzere Ukrayna'nın üstün gelmesi için ihtiyaç duyduğu askeri teçhizatı sağlamaya devam etmeye kararlıdır. Bosna Hersek ve Gürcistan da dahil olmak üzere risk altındaki diğer ortaklar için pratik desteğin nasıl artırılacağını da tartışacağız” dedi.


 

Müttefik ve ortakların halihazırda Ukrayna’ya milyarlarca dolarlık askeri teçhizatın yanı sıra ekonomik ve insani yardım da sağladığını vurgulayan Stoltenberg, “Zirvede, Ukrayna’ya daha uzun vadede yardım etmek, Sovyet dönemi teçhizatından modern NATO teçhizatına geçiş ve NATO ile birlikte çalışabilirliği geliştirmek için NATO müttefiklerinin Ukrayna için kapsamlı bir yardım paketi üzerinde anlaşmaya varmalarını bekliyorum” şeklinde konuştu.


 

“TÜM MÜTTEFİKLERİN GÜVENLİK ENDİŞELERİNİ DİKKATE ALIYORUZ”


 

Bir kez daha Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine başvurma kararlarının tarihi olduğunu tekrarlayan Stoltenberg, “Şu anda katılım sürecindeki sonraki adımlar üzerinde aktif olarak çalışıyoruz ve bunu yaparken, tüm müttefiklerin güvenlik endişelerini dikkate alıyoruz” dedi.


 

"KARARLARIMIZ NATO'YU GÜÇLENDİRECEK”


 

Stoltenberg yarın, NATO Savunma Bakanları’nın, yeni bir güvenlik gerçeğine yanıt vermek için NATO’nun caydırıcılığını ve savunmasını önemli ölçüde güçlendirme ihtiyacını ele alacaklarını belirterek, “Müttefik topraklarının her santimini savunabileceğimizden emin olmak için şimdi uzun vadede duruşumuzun ölçeği ve tasarımı hakkında kararlar alacağız. Bu, daha fazla mevcudiyet, daha fazla yetenek ve daha yüksek hazırlık anlamına geliyor. Kararlarımız NATO'yu güçlendirecek ve tüm alanlarda herhangi bir saldırıyı caydırabilmemizi sağlayacaktır” şeklinde konuştu.


 

Rusya'nın 2014'te Kırım'ı yasadışı olarak ilhakından bu yana, Avrupalı müttefikler ve Kanada’da art arda 7 yıl savunma yatırımlarının arttığını söyleyen Stoltenberg, “Müttefikler ayrıca modern yeteneklere daha fazla yatırım yapıyor ve NATO konuşlandırmalarına ve tatbikatlarına katkıda bulunuyorlar” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
NATO Genel Sekreteri Jens StoltenbergUkraynaMüttefikler
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