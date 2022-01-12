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Son yüzyılın hava sıcaklığı rekoru kırıldı

Yeni Zelanda Ulusal Su ve Atmosfer Araştırmaları Enstitüsü (NIWA), hazırladığı yıllık hava raporunda 2021 yılının en sıcak yıl olduğunu açıkladı. 1909 yılından itibaren tutulan hava sıcaklığı kayıtlarına göre, 2021 yılında yıllık sıcaklık ortalaması 13.56 santigrat derece olduğu belirtildi.

12 Ocak 2022 Çarşamba 11:00
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Son yüzyılın hava sıcaklığı rekoru kırıldı

NIWA raporunda, hava sıcaklığı kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1909 yılından itibaren ülkenin en yüksek sıcaklıkları, 2021 yılında kaydedildi. Bunun bir rekor ortalama olduğunu belirten enstitü, ülkenin sürekli yükselen sıcaklığının sel, orman yangınları ve fırtına riskini giderek arttırdığını ifade etti. 2021 yılında kaydedilen en yüksek sıcaklığın, güney yarım kürede yaz mevsiminin yaşandığı 25 ila 28 Ocak arasında 39.4 santigrat derece olarak kaydedildi. 

Raporda yüksek sıcaklıkların, ülkenin bazı bölümlerinde havadaki nemi arttırarak sel felaketinin nedeni olduğunu ancak bazı bölümlerde ise kuraklığa sebebiyet vererek orman yangınlarına zemin hazırladığı ifade edildi.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yeni ZelandaIklimSıcakSıcaklık
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