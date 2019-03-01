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Somali’de bombalı saldırı

Somali’de bomba yüklü araç patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı

Somali’de bombalı saldırı

Somali’de bomba yüklü araç patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı

01 Mart 2019 Cuma 10:37
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Somali’de bombalı saldırı

Somali (DHA) 

Somali’nin başkenti Mogadişu’da bomba yüklü araç patladı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükseldi.

Somali basını, yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, patlamanın şehrin en işlek noktalarından olan Maka Al Mukaram caddesinde meydana geldiğini; otel önünde gerçekleşen patlama sonrası silah seslerinin duyulduğunu duyurdu. Yere kaynaklar, patlamada 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin de yaralandığını belirtiyor.

Patlama sonrası bölge savaş alanına döndü. Olay yerine güvenlik kuvvetleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SomaliBombalı Araç
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