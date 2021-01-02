Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1477
ALTIN
454.059
DOLAR
7.4188
STERLİN
10.1701
EURO
9.0727
Araştırma Görevlisi Alınacak 
Araştırma Görevlisi Alınacak 
Biruni Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alacak 
Biruni Üniversitesi 15 Öğretim...
Sözleşmeli Sağlık Personeli alınacak
Sözleşmeli Sağlık Personeli alınacak
Öğretim Görevlisi Alınacak 
Öğretim Görevlisi Alınacak 
Bilişim Uzman Yardımcısı alınacak
Bilişim Uzman Yardımcısı alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Somali'de ölen vatandaşlarımızın sayısı 2'ye yükseldi

Bakan Koca: Somali'de ölen vatandaşlarımızın sayısı 2'ye yükseldi

02 Ocak 2021 Cumartesi 17:28
5 Okunma
Somali'de ölen vatandaşlarımızın sayısı 2'ye yükseldi

ANKARA (DHA) 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Somali'de yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 2’ye yükseldi" dedi.

Bakan Koca, Somali'de yol çalışması yapan Türk firmanın şantiyesine bombalı araçla düzenlenen saldırıya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, "Somali'de yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 2’ye yükseldi. Yaralanan 3’ü Türk 14 kişinin tedavisine Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Hastanemizde devam ediyoruz. Yaralı vatandaşlarımızın hayati tehlikesi bulunmuyor. Saldırıyı şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SomaliTerör Saldırısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Terörist elebaşı Kobani’de hanedanlık kurdu…
Terörist elebaşı Kobani’de hanedanlık kurdu…
Dünyanın en yaşlısı 118 yaşına bastı
Dünyanın en yaşlısı 118 yaşına bastı
Arıklı: Türkiye ile kıyı ticaret anlaşmasını güncelleyeceğiz 
Arıklı: Türkiye ile kıyı ticaret anlaşmasını güncelleyeceğiz 
ABD’de aşı kuyruğu
ABD’de aşı kuyruğu
Amerikan futbolu turnuvasında arbede yaşandı
Amerikan futbolu turnuvasında arbede yaşandı
Zelenskiy’nin yeni yıl konuşmasında 'Türkiye' mesajı
Zelenskiy’nin yeni yıl konuşmasında 'Türkiye' mesajı
Trump’ın yeni yıl mesajı: Hatırlanmalıyız
Trump’ın yeni yıl mesajı: Hatırlanmalıyız
DSÖ'den BioNTech ve Pfizer aşısına acil kullanım onayı
DSÖ'den BioNTech ve Pfizer aşısına acil kullanım onayı
İngiltere'nin AB ile bağları resmen sona erdi
İngiltere'nin AB ile bağları resmen sona erdi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma