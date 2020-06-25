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Sırbistan meclisinde bir ilk: Başörtülü vekil meclise girdi

Sırbistan’da Pazar günü gerçekleşen genel seçimlerinde vekil seçilen Dr. Misala Pramenkovic Sırp Parlemantosu'na giren ilk başörtülü vekil oldu.

25 Haziran 2020 Perşembe 16:18
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Sırbistan meclisinde bir ilk: Başörtülü vekil meclise girdi

PRİZREN - Sırbistan’da Pazar günü gerçeklesen genel seçimlerde mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in liderliğini yaptığı Sırp İlerleme Partisi (SNS) sandıktan galip çıktı. Yapılan resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 60'ın üzerinde oy alarak tek başına iktidar olmaya hak kazanan SNS ittifakı, 250 üyesi bulunan Ulusal Mecliste 191 sandalye kazandı. Öte yandan Adalet ve Barış Partisinden (SPP) katılan Dr. Misala Pramenkovic 3’üncü sıradan milletvekili seçilerek ülke tarihinde bir ilke imza attı. Sırbistan Parlamentosunda ilk kez Müslümanları temsilen bir başörtülü milletvekili girmiş oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SırbistanBaşörtülü VekilMeclis
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