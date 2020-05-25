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Singapur’da vaka sayısı 31 bin 960’a yükseldi

Singapur’da koronavirüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 344 artarak 31 bin 960’a yükseldi.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 16:00
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Singapur’da vaka sayısı 31 bin 960’a yükseldi

Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle Singapur’da vaka sayısı 344 artarak 31 bin 960’a çıktı. Ülkede bugüne kadar toplamda 23 kişi hayatını kaybederken 14 bin 876 kişi iyileşti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SingapurKoronavirüsPandemiCovid19
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