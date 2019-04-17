Şili’de küçük uçak evlerin üzerine düştü: 6 ölü

ŞİLİ - Yerel medya, uçağın Puerto Montt kentinde La Paloma pisti yakınındaki bölgede düştüğünü, pilot dahil 6 kişinin öldüğünü duyurdu.
Yetkililer her iki evde de olay esnasında kimsenin bulunmadığını duyurdu.
DHA
Şili'nin güneyinde, X. Los Lagos bölgesinde bulanan Puerto Montt şehrinde küçük bir uçak, iki evin üzerine düştü. Uçaktaki 6 kişi hayatını kaybetti.
Şili'nin güneyinde, X. Los Lagos bölgesinde bulanan Puerto Montt şehrinde küçük bir uçak, iki evin üzerine düştü. Uçaktaki 6 kişi hayatını kaybetti.
ŞİLİ - Yerel medya, uçağın Puerto Montt kentinde La Paloma pisti yakınındaki bölgede düştüğünü, pilot dahil 6 kişinin öldüğünü duyurdu.
Yetkililer her iki evde de olay esnasında kimsenin bulunmadığını duyurdu.
DHA