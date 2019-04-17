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Şili’de küçük uçak evlerin üzerine düştü: 6 ölü

Şili'nin güneyinde, X. Los Lagos bölgesinde bulanan Puerto Montt şehrinde küçük bir uçak, iki evin üzerine düştü. Uçaktaki 6 kişi hayatını kaybetti.

Şili’de küçük uçak evlerin üzerine düştü: 6 ölü

Şili'nin güneyinde, X. Los Lagos bölgesinde bulanan Puerto Montt şehrinde küçük bir uçak, iki evin üzerine düştü. Uçaktaki 6 kişi hayatını kaybetti.

17 Nisan 2019 Çarşamba 11:24
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Şili’de küçük uçak evlerin üzerine düştü: 6 ölü

ŞİLİ - Yerel medya, uçağın Puerto Montt kentinde La Paloma pisti yakınındaki bölgede düştüğünü, pilot dahil 6 kişinin öldüğünü duyurdu.

Yetkililer her iki evde de olay esnasında kimsenin bulunmadığını duyurdu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Küçük UçakŞili
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