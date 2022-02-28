Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 6
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1.939,54
ALTIN
854,60
DOLAR
13,97
STERLİN
18,78
EURO
15,67
Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu
Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı...
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 10 Araştırma Görevlisi alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik...
Montevideo Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter alınacak
Montevideo Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter...
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 16 Öğretim Üyesi alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik...
Düsseldorf Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter alınacak
Düsseldorf Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Shevchenko: Ukrayna'daki savaşı durdurun!

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa dünyaca ünlü eski futbolcu Andriy Shevchenko da tepki gösterdi. 

28 Şubat 2022 Pazartesi 10:12
Shevchenko: Ukrayna'daki savaşı durdurun!

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Trafalgar Meydanı'nda düzenlenen savaş karşıtı gösteriye Ukraynalı Shevchenko da ailesiyle birlikte katıldı. Ülkesinde yaşananlarla ilgili sosyal medya hesabından da ailesiyle birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Shevchenko, "Ukrayna'daki savaşı durdurun!" ifadelerini kullandı.

Ünlü isim, birkaç gün önce yaptığı paylaşımda da, "Halkım ve ailem tehlikede. Ukrayna ve nüfusu barış ve toprak bütünlüğü istiyor. Biz sadece barış istiyoruz. Savaş istemiyoruz. Savaş cevap değildir" şeklinde ifade kullanmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RusyaUkraynaSavaşSaldırıAndriy Shevchenko
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Jamala, Ukrayna’dan Romanya’ya sığındı
Jamala, Ukrayna’dan Romanya’ya sığındı
Belarus Dışişleri Bakanlığı: Müzakereler için her şey hazır
Belarus Dışişleri Bakanlığı: Müzakereler için her şey hazır
Ukrayna: Rusya’nın kaybı 4 bin 500’e ulaştı
Ukrayna: Rusya’nın kaybı 4 bin 500’e ulaştı
Belarus topraklarından Ukrayna’ya roket saldırısı
Belarus topraklarından Ukrayna’ya roket saldırısı
Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Rusya'nın nükleer silah kullanması dünyanın sonu olur
Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Rusya'nın nükleer silah kullanması dünyanın sonu olur
Sumy’de yıkılan yerleşim yerlerinde kutarma çalışmaları sürüyor
Sumy’de yıkılan yerleşim yerlerinde kutarma çalışmaları sürüyor
Ukrayna’da silahlanan siviller, Rus tankını durdurdu
Ukrayna’da silahlanan siviller, Rus tankını durdurdu
Kiev’de esir alınan Rus askerlerinin görüntüleri paylaşıldı
Kiev’de esir alınan Rus askerlerinin görüntüleri paylaşıldı
Zelenski: Ukrayna-Belarus sınırında Rus delegesiyle görüşmeyi kabul ettik
Zelenski: Ukrayna-Belarus sınırında Rus delegesiyle görüşmeyi kabul ettik

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma