Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93477
ALTIN
252.510
DOLAR
5.8353
STERLİN
7.3139
EURO
6.5281
Emel Sayın Harbiye'ye Geliyor
Emel Sayın Harbiye'ye Geliyor
“Su içmek için susamayı beklemeyin”
“Su içmek için susamayı beklemeyin”
Göztepe yeni sezonda da Bornova'da
Göztepe yeni sezonda da Bornova'da
Sulama kanalında sörf yaptılar
Sulama kanalında sörf yaptılar
Trabzonspor, Yusuf Sari ile imzalıyor
Trabzonspor, Yusuf Sari ile imzalıyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

Shanahan: Orta Doğu’ya ek bin asker gönderilmesi talimatını verdim

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Orta Doğu’ya ek bin asker gönderileceğini açıkladı.

Shanahan: Orta Doğu’ya ek bin asker gönderilmesi talimatını verdim

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Orta Doğu’ya ek bin asker gönderileceğini açıkladı.

18 Haziran 2019 Salı 11:59
10 Okunma
Shanahan: Orta Doğu’ya ek bin asker gönderilmesi talimatını verdim

ABD - Patrick Shanahan'ın Savunma Bakanlığı’nın resmi sitesinde yer alan açıklamasında, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) talebi üzerine, Orta Doğu’ya ek bin asker gönderileceği duyuruldu.

Açıklamada Shanahan, “CENTCOM’un ek kuvvet talebi üzerine, Genelkurmay ve Beyaz Saray ile danışarak, Ortadoğu’daki hava, deniz ve kara tehditlerine karşı ‘savunma amaçlı’ yaklaşık bin asker sevk edilmesi talimatını verdim. ABD’nin bölgedeki personelini ve çıkarlarını tehdit eden İran kuvvetleri ve onlarla bağlantılı grupların ‘saldırgan tutumuna’ dair aldığımız güvenilir istihbarat doğrulandı” dedi.

ABD’nin İran ile çatışma peşinde olmadığını da belirten Shanahan, ulusal çıkarların korunması ve bölgedeki askeri personelin güvenliğini sağlamak için bu kararın alındığını belirtti. Ayrıca, Shanahan durumun gözlemleneceğini ve alınan istihbaratı ve bölgedeki tehditleri göz önüne alarak gerektiği halde asker sayısında değişikliklere gidileceğini söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABD Savunma Bakan Vekili Patrick ShanahanOrta DoğuEk Asker
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ruhani: İran karşıtları bir grup tecrübesiz politikacı
Ruhani: İran karşıtları bir grup tecrübesiz politikacı
Rum Yönetimi'nde 'Fatih' krizi
Rum Yönetimi'nde 'Fatih' krizi
Kamışlı'da bomba yüklü motosikletle saldırı
Kamışlı'da bomba yüklü motosikletle saldırı
Rum medyasından çarpıcı açıklama
Rum medyasından çarpıcı açıklama
Rusya’dan ‘İdlib’ açıklaması
Rusya’dan ‘İdlib’ açıklaması
Rusya: İdlib’de ateşkes sağlandı
Rusya: İdlib’de ateşkes sağlandı
Trump, Kuzey Akım 2 için yaptırım uygulamayı değerlendiriyor
Trump, Kuzey Akım 2 için yaptırım uygulamayı değerlendiriyor
"Rusya'nın S-400 pozisyonunda bir değişiklik yok"
"Rusya'nın S-400 pozisyonunda bir değişiklik yok"
Ruhani: Savaşı başlatan taraf olmayacağız
Ruhani: Savaşı başlatan taraf olmayacağız

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans