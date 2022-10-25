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Şentop’tan Zagreb’de resmi temaslar

25 Ekim 2022 Salı 10:53
Şentop’tan Zagreb’de resmi temaslar

HIRVATİSTAN - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dün Finlandiya Parlamentosu Birinci Başkanvekili, İsveç ve Ukrayna Parlamentosu Başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi. Şentop ayrıca Zagreb İslam Merkezi'nde Hilye-i Şerif Sergisi'nin açılışını yaptı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsveç Parlamento Başkanı Andreas Norlen, Finlandiya Parlamento Birinci Başkanvekili Antti Rinne ve Ukrayna Parlamento Başkanı Ruslan Stefanchuk ile görüşmeler gerçekleştirdi. Şentop, Finlandiya ve İsveç görüşmesinde, “Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği onay sürecinde Meclisimizin, Üçlü Muhtıra'daki taahhütlerin tam olarak yerine getirilip getirilmediğini değerlendirerek hareket etmesi söz konusu olacaktır. Her ne kadar süreç kapsamında olumlu adım ve gelişmeler görsek de terörle mücadelede, Üçlü Muhtıra'da kayıtlı taahhütlerin henüz tam olarak yerine getirilmediği kanaatindeyiz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Şentop, Ukrayna Parlamento Başkanı Stefanchuk ile yaptığı görüşmede, “Türkiye olarak, bu savaşın Ukrayna'nın toprak bütünlüğü temelinde, adil bir barışla, daha fazla can kaybı yaşanmadan, bir an önce sonlanmasını istiyoruz. En temel arzumuz budur” dedi.

ŞENTOP, HİLYE-İ ŞERİF SERGİSİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI

Ayrıca Şentop, Zagreb İslam Merkezi'nde Hilye-i Şerif Sergisi'nin açılışını yaptı. Burada yaptığı konuşmada, Hilye-i Şerif Sergisi'nin önemine işaret eden Şentop, "Peygamberimizin vasıflarını anlatan hilyelerin bulunduğu bu serginin açılışı bizi bir araya getirdi. Bu ayrıca büyük bir bahtiyarlık bizim için. Buna vesile olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. İnsani değerlerin yok edildiği, ortadan kaldırıldığı, sadece maddi kıymet ifade eden şeylerin öne çıktığı bir dünyada, işte bu Peygamber muhabbeti, aşkı dünyayı kurtarabilecek bir ışık, bir ümit, bir nur sunuyor bize" değerlendirmesinde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZagrebTBMM Başkanı Mustafa Şentop
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